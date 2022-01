El "Reloj del Juicio Final" se fijó este jueves en 100 segundos para la medianoche

El Reloj del Juicio Final, también conocido como "Doomsday Clock" ha estado haciendo tic toc durante exactamente 75 años. Pero no es un reloj cualquiera. Intenta medir lo cerca que está la humanidad de destruir el mundo. Este jueves, el reloj se fijó en 100 segundos para la medianoche; la misma hora desde 2020.

El reloj no está diseñado para medir categóricamente las amenazas existenciales, sino para suscitar conversaciones sobre temas científicos difíciles como el cambio climático, según el Bulletin of Atomic Scientists, que creó el reloj en 1947.

"Today, the members of the Science and Security Board find the world to be no safer than it was last year at this time and therefore has decided to set the #DoomsdayClock once again at 100 seconds to midnight." – @RachelBronson1, Bulletin President & CEO