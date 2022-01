Nick Jonas y Priyanka Chopra fueron padres

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Los artistas sorprendieron el 21 de enero al anunciar en la red que dieron la bienvenida a su primer bebé, una niña.

"Estamos encantados de confirmar que hemos dado la bienvenida a un bebé a través de un vientre subrogado", comienza el comunicado publicado por la actriz y el cantante en sus cuentas de Instagram.

El escueto texto continúa: "Pedimos respetuosamente privacidad durante este tiempo especial mientras nos centramos en nuestra familia. Muchas gracias", cierran el anuncio, sin revelar el sexo de su recién nacido.

Sin embargo, el portal especializado TMZ informó que la mujer que alquiló su vientre a Priyanka Chopra y Nick Jonas dio a luz a una niña el pasado sábado.

El emocionante anuncio de la pareja se produce justo una semana después de que Chopra, de 39 años, indicara su deseo de tener hijos con Jonas, de 29, en una entrevista con Vanity Fair. "Son una gran parte de nuestro deseo para el futuro", compartió la actriz de "Quantico". "Por la gracia de Dios, cuando sucede, sucede".

En marzo de 2020, la estrella de Bollywood dijo que, aunque tenía una agenda "repleta", tener una familia es "muy importante" para ella. "Es algo que definitivamente quiero hacer y espero que cuando Dios quiera, en el momento adecuado y oportuno, suceda", dijo entonces a la revista Tatler, expresando un sentimiento similar al que dijo a Vanity Fair.

Pero a pesar de la agitada vida de Chopra y Jonas, la estrella de Baywatch aclaró en su nueva entrevista: "No, no estamos demasiado ocupados para practicar", en alusión a su tórrida vida sexual. Cuando se le preguntó si iban a bajar el ritmo en el terreno profesional, respondió: "Me parece bien. A los dos nos parece bien".

Cómo se conocieron Nick y Priyanka

Priyanka Chopra y Nick Jonas comenzaron a hablar en septiembre de 2016, antes de ir a la Met Gala en mayo de 2017. Luego, aparecieron en la fiesta posterior de los Oscar organizada por Vanity Fair. Él estaba en el bar, la vio, "y dejé mi bebida", dijo Jonas.

Luego no se vieron durante un año, hasta la Met Gala del 2018 en mayo. Nick invitó a Priyanka a una presentación en vivo de La Bella y la Bestia, y posteriormente a un juego de los Dodgers durante el fin de semana del Día de los Caídos. Desde ese momento no se separaron.

La boda

Totalmente enamorado, Nick dio el gran paso al invitar a la ex Miss Mundo a Creta, donde le propuso matrimonio, a la medianoche después de su cumpleaños, el 19 de julio. "Me arrodillé de nuevo y le dije: ¿Me harás el hombre más feliz del mundo y te casarás conmigo?". En agosto, la pareja oficializó el compromiso e hizo el anuncio en las redes.

El 28 de noviembre del 2018 hicieron una ceremonia de rezos y 2 días después, empezó la boda tradicional hindú, para finalmente casarse el 1 de diciembre.