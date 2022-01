https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tragedia vial

Murió Luis Conde, el ex abogado de Franco Macri, tras protagonizar un accidente de tránsito en La Pampa

El letrado no llevaba cinturón de seguridad cuando el auto en el que viajaba sufrió un vuelco. El conductor del vehículo permanece en terapia.

Crédito: Gentileza

Luis Eduardo Conde, ex abogado del empresario y padre del ex presidente Mauricio MacriFranco Macri, falleció el jueves en un accidente de tránsito en la ruta Nº20, en La Pampa. Conde viajaba como acompañante en un Toyota Camry que volcó cerca de la localidad de La Reforma. Según informaron medios locales, iba camino a Bariloche. El conductor del vehículo se encuentra internado y su estado se mantiene en reserva. “El siniestro fue a la altura del kilómetro 271. Por causas que se tratan de establecer, el auto se despistó, volcó – dando más de un tumbo - y la persona que iba de acompañante falleció. El conductor está internado con heridas leves”, confirmó al medio local Infohuella el comisario Pablo Cabral, encargado de la Comisaría de La Reforma. Según trascendió, Conde no llevaba puesto el cinturón de seguridad. El abogado había tenido varias apariciones mediáticas criticando a Mauricio Macri, cuando este ejerció la presidencia. En una ocasión, entrevistado por C5N, sostuvo que el expresidente y sus hermanos "pensaban mal de aquel que podía tocarles un peso de su bolsillo, creyendo que la plata la habían hecho ellos, pero el hacedor de todo fue Franco".

