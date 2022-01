https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 22.01.2022 - Última actualización - 4:22

4:00

El político radical insiste en defender a las administraciones municipales y comunales. El trabajo en un armado provincial de cara al 2023. Cuestiona las políticas de seguridad de la gestión Perotti con números en la mano.

El debate pendiente en Legislatura Pullaro: "Si no se corrige la discrecionalidad y la discriminación no votaremos el Presupuesto" El político radical insiste en defender a las administraciones municipales y comunales. El trabajo en un armado provincial de cara al 2023. Cuestiona las políticas de seguridad de la gestión Perotti con números en la mano. El político radical insiste en defender a las administraciones municipales y comunales. El trabajo en un armado provincial de cara al 2023. Cuestiona las políticas de seguridad de la gestión Perotti con números en la mano.

Unos pocos días de descanso con la familia en la Costa Atlántica bonaerense y en el regreso a la provincia, la vuelta a las recorridas por ciudades y pueblos, a los encuentros con dirigentes políticos y sociales con los temas de hoy pero también mirando el 2023 donde aspira a ser actor en la definición electoral provincial de ese año. En Santa Fe, en una Legislatura vacía, el diputado radical Maximiliano Pullaro repasó varios temas en una charla con El Litoral.

- ¿Qué expectativas tiene para este año?, ¿dónde va a centrar su trabajo?

- Primero vamos a trabajar al interior de nuestro espacio político (NEO - UCR). Nos ha ido muy bien en 2021, pudimos mostrar nuestra performance electoral como Evolución, y haber logrado dos diputados nacionales, puestos que no teníamos, logró las expectativas. Este año nos hace ver un horizonte diferente donde la oposición en la provincia tiene una oportunidad y una responsabilidad muy grande que es, por lo menos, intentar construir un programa de gobierno que nos permita convocar, primero a partidos políticos de la oposición que entendemos que un frente diferente puede estar al frente del gobierno de la provincia; y en segundo término actuar en la sociedad civil para que aporten a este programa y de esta manera podremos tener un triunfo electoral en 2023.

- ¿Quieren charlar con actores que no forman hoy parte del gobierno provincial?

- En primer término tenemos que trabajar sobre las bases entre los que tenemos una historia en común. Hoy la Unión Cívica Radical de la provincia de Santa Fe está en Juntos por el Cambio a nivel nacional y está cómoda en ese espacio político; disputamos las últimas elecciones internas y generales y nos fue muy bien. También tenemos una tradición por haber trabajado con el Partido Socialista, con el Partido Demócrata Progresista y con Creo de Pablo Javkin, partido nuevo que tiene un rol preponderante porque le toca conducir la ciudad más importante del interior de la República Argentina. Esto como puntapié inicial. No es que el radicalismo debe convocar, sino que debemos convocarnos, debemos tener una charla, no un debate, una charla donde vayamos encontrando posiciones comunes y eso puede matizar en un programa de gobierno. Después convocar a otros partidos políticos, hay límites, yo leía una entrevista a (Javier) Milei donde dice que no cree en la educación pública…Hay límites, no es rejunte. Tenemos ser sumamente previsibles para que la gente sepa para dónde vamos en un programa de gobierno y para eso debemos trabajar.

- Uno de los aspectos centrales a trabajar es Seguridad donde usted cuatro años al frente del Ministerio. ¿Se puede revertir la inseguridad?

- Estoy convencido que la seguridad puede mejorar paulatinamente en la provincia. Así lo hicimos junto a Miguel Lifschitz. Datos: cuando asumió Lifschitz como gobernador y yo de ministro de Seguridad, en Rosario, ese año hubo 1.600 heridos de armas de fuego, el último año de gestión tuvimos 500 y el año siguiente -pandemia mediante- 1600. Cuando llegamos había 200 entraderas por mes, y cuando nos fuimos no había más, ahora volvieron a ser 100 mensuales. Robo de taxis, 360 por mes y nos fuimos con 15. Hay formas y hay políticas públicas para mejorar la seguridad. No es algo que se resuelva con eslogan y con dos o tres gritos. Este es el principal problema de (Omar) Perotti que no sabe hacia donde ir. Va de un lado hacia el otro en todas las políticas públicas, banquinazos, eso lo hace no previsible y no le permite tener resultados.

- Otros temas son educación, salud pública y producción

- Para nosotros es central, primero la seguridad como tema importante a resolver, mostrar previsibilidad. No le vamos a decir a la población 'desde ahora la paz y el orden', le vamos a decir de esta manera vamos a reducir el índice de delito como ya lo hicimos en la provincia. Con un programa de 6 a 8 años vamos a tener un delito tolerable en la provincia y una violencia tolerable. ¿La vamos a resolver?. Depende de un montón de cosas, pero es posible. Le vamos a dar mucha importancia a los sectores productivos y del trabajo, la agenda política nuestra, la agenda de recorridos va a pasar en 2022 por escuchar a sectores de la producción, de la industria. La semana próxima empiezo la gira. Producción y trabajo tienen que ser los ejes fundamentales. ¿Qué hacemos para mejorar eso?, para darle mejores posibilidades a los que quieren generar trabajo, quieren producir. También un proyecto de infraestructura que muestre plan, qué rutas transversales construir para llegar al río Paraná, para tener conectividad, cuáles son los caminos rurales a mejorar para sacar la producción, cuáles son las obras que tenemos que hacer con energía eléctrica para llegar a la industria, cuáles las inversiones que tiene que hacer la EPE para no estar discutiendo cada tres años la subejecución presupuestaria que tuvo el último año y obras que no se hicieron e importantes sectores de la provincia en diciembre y enero se quedaron sin energía. Un programa de educación, pensando a la educación como herramienta transformadora.

-Acá en Legislatura, el mes próximo tiene que sentarse a acordar el Presupuesto de la provincia. ¿Por qué no se aprobó en diciembre, por el Ejecutivo o por los legisladores?

- La Legislatura - a pesar de tener una pésima relación con el Ejecutivo- sacó las principales leyes que pidió el Ejecutivo: tres reformas fiscales, dos consensos fiscales, dos presupuestos, uno que envió Perotti y otro que mandó Lifshtiz quien llamó a Perotti para construirlo juntos y participó Perotti que impuso dos cosas: endeudamiento y paso de gastos de capital a gastos corrientes. No fue un invento de la Legislatura , fue del Ejecutivo que después desconoció. Perotti participó del presupuesto que mandó Lifschitz y hubo mentira por parte de Perotti. En diciembre fracasó por falta de diálogo político. Se cree que porque hay un aumento para los tres poderes del Estado, la Legislatura con mansedumbre bovina no va a discutir el Presupuesto que tiene dos hilos conductores: mayor discrecionalidad por parte de recursos del gobernador y la posibilidad de discriminar a municipios y comunas de la manera que quiera. Si eso no se corrige vamos a estar más lejos de votar el Presupuesto; si se corrige vamos a estar más cerca de votarlo.

- O sea, exigen el respeto a municipios y comunas

- El radicalismo tiene 150 distritos en la conducción y los vamos a defender, son nuestro capital político. Tuvimos una charla muy sincera y honesta con el ministro Agosto donde le pedimos que cumpla los compromisos asumidos en el Presupuesto 2021 para acompañar el 2022. El compromiso era que los recursos presupuestados, debían haber llegado a municipios y comunas administrados por UCR. Eso no ocurrió. Estamos esperando que se cumplan y así con muchas modificaciones estamos en condiciones de apoyar el presupuesto de la provincia.

De Evolución a Alberto por humedales

Una carta al Presidente de la Nación, Alberto Fernández, fue la manera que eligieron diputados provinciales y nacionales nucleados en Evolución Santa Fe para reclamar la urgente inclusión del proyecto de Ley de Presupuestos Mínimos para la Conservación, Protección, Restauración Ecológica y Uso Racional y Sostenible de los Humedales en el temario de sesiones extraordinarias a las que el Presidente puede convocar al Congreso Nacional.

"Es la última oportunidad para que la ley de Humedales no pierda estado parlamentario y el Presidente de la Nación es quien puede evitar que este retroceso ocurra", señaló Juan Cruz Cándido, uno de los impulsores de la iniciativa junto al presidente del bloque de diputados Maximiliano Pullaro y los diputados Nacionales Victoria Tejeda (UCR) y Gabriel Chumpitaz (PRO).

En la carta a Fernández, los legisladores expresan su preocupación porque "a pesar de la marcada licencia social de este dictamen, y a pesar del ecocidio perpetrado con más de 900.000 hectáreas de Humedales del Delta del Paraná incendiados entre 2020 y 2021, concluyeron las sesiones ordinarias prorrogadas por usted hasta el 31 de diciembre de 2021, sin que el mismo fuese tratado por las comisiones y sometido a votación en el recinto".

La misiva, firmada además por los diputados provinciales Fabián Bastia, Georgina Orciani, Jimena Senn, Silvana Di Stefano, Sergio Basile, Marcelo González y Silvia Ciancio, requiere al Presidente, además de la incorporación de la Ley de Humedales en el temario de extraordinarias- que se ponga a consideración para el tratamiento el dictamen ya emitido por la Comisión de Ambiente de la Cámara de Diputados, que reúne los 15 proyectos presentados.

"Que el Presidente no pida el tratamiento de esta Ley, en medio de un ecocidio que ya arrasó 900 mil hectáreas del Delta del Paraná en los incendios de 2020 y 2021 es la mejor muestra del doble discurso y el relato kirchnerista, que hace 2 meses en la publicidad de campaña decían 'Ley de Humedales Ya' y ahora no mueven ni un dedo para que se pueda debatir y sancionar en el recinto", sostuvo Pullaro.

Los legisladores de Evolución vienen trabajando una agenda de temas ambientales dentro de la que presentaron distintas iniciativas referidas a la conservación de humedales, la gestión de los bajos submeridionales y leyes de emergencia que permitan atender las consecuencias de las quemas y de la bajante del Paraná. "En este marco, y ante la demora inexcusable del Gobierno Nacional es que decidimos apelar directamente al Presidente en busca de una respuesta que toda nuestra región exige", concluyeron.

Cantero

- Semana de detención a integrantes de la familia rosarina Cantero con armas. ¿Qué lectura hace?

- Primero una reflexión, fue una denuncia que hizo el diputado (Juan Cruz) Cándido cuando vio a un trapero mostrarse con armas y desde el ministerio de Seguridad, que conducía Marcelo Sain en la gestión de Omar Perotti, se burlaron de él en la red social Twitter. Esas armas que el ministro de ese momento y funcionarios de Seguridad se burlaron, hoy están secuestradas en un procedimiento que hizo el MPA y el nuevo ministro de Seguridad va y se saca la foto. El contraste, hace seis meses se burlaban y hoy se sacan la foto. Veo muy mal la seguridad pública porque durante mucho tiempo en lugar de que el ministerio y la política estén encima de la policía, se estuvo haciendo lo que parecería ser investigaciones ilegales. En lugar de perseguir al narcotráfico, al crimen organizado, al lavado de activos lo que se hizo fue perseguir periodistas, empresarios, dirigentes políticos que pensaban distinto al gobierno. Esto es grave. (Jorge) Lagna le está dando una impronta diferente , con más sensatez y espero que esto permita tener mayores niveles de seguridad y que se pueda transformar en un programa de seguridad para la provincia.

Este gobierno no dialoga, quiere imponer. Si convoca, es para la foto, no para escucharte. En lugar de diálogo propone debate donde se quieren tener argumentos fuertes para tumbar los argumentos del otro, un diálogo es otra cosa, es escuchar para reflexionar y avanzar, nunca propone eso. Esto no es bueno para una democracia moderna, democracia donde debemos aprender a dialogar". Maximiliano Pullaro