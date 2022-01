https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Sábado 22.01.2022 - Última actualización - 5:00

4:54

River y el ex club del "Kun" Agüero llegaron a un acuerdo para que el goleador del Millonario y del último torneo juegue en la Premier League desde julio de este año o a partir de enero de 2023.

Se va el "falso nueve". No se sabe si a fines de junio o a fin de año, lo cierto es que River y Manchester City ya tiene todo acordado para que "Spiderman" pruebe suerte ben la Premier League de Inglaterra. Crédito: Gentileza

Se va el "falso nueve". No se sabe si a fines de junio o a fin de año, lo cierto es que River y Manchester City ya tiene todo acordado para que "Spiderman" pruebe suerte ben la Premier League de Inglaterra. Crédito: Gentileza

Emigrará a Inglaterra Julián Álvarez será jugador del City River y el ex club del "Kun" Agüero llegaron a un acuerdo para que el goleador del Millonario y del último torneo juegue en la Premier League desde julio de este año o a partir de enero de 2023. River y el ex club del "Kun" Agüero llegaron a un acuerdo para que el goleador del Millonario y del último torneo juegue en la Premier League desde julio de este año o a partir de enero de 2023.

River Plate y Manchester City, de Inglaterra, llegaron a un principio de acuerdo para la transferencia del delantero Julián Álvarez, goleador y figura de la última Liga Profesional, aseguraron fuentes del club "millonario".

La negociación está "a un paso de cerrarse" y los ingleses invertirán 27,5 millones de dólares mientras que River se asegura la continuidad del jugador hasta junio con opción hasta fin de año.

Manchester City, campeón del fútbol inglés, no pagará la cláusula de rescisión fijada en veinte millones de dólares y River mantendrá una plusvalía del pase del futbolista en una futura venta, lo que elevaría la ganancia del club argentino.

Los detalles del contrato, los costos impositivos, el vínculo del jugador con el equipo de la Premier League y el porcentaje del quince por ciento que pertenece al club donde se inició el jugador en Córdoba son los temas que restan definir para el anuncio oficial.

La continuidad del jugador al menos hasta junio, es una de las condiciones más férreas que puso River en la negociación e incluso desde el club aseguran que podría ser todo el año, tal como pidió el DT Marcelo Gallardo cuando decidió renovar su contrato.

Los encargados de la negociación por el lado inglés no vieron con malos ojos que el jugador se quede en el club, ya que están esperando la salida del delantero brasileño Gabriel Jesús para que pueda tener más chances en el equipo y que no se detenga su crecimiento.

Álvarez, de 21 años, es la joya de la cantera "millonaria" y estaba negociando con la dirigencia la renovación de su contrato vigente que finaliza el 31 de diciembre de 2022, y que ahora será con Manchester City.

La "Araña" tuvo una explosión en el último semestre donde fue suplente en el inicio de la temporada, rezagado por el nivel de Matías Suárez y la llegada de Braian Romero, que aportó una racha goleadora en sus primeros partidos.

Sin embargo, tras las lesiones de Suárez y el bajón que sufrió Romero, Gallardo cambió el sistema táctico para jugar con Álvarez de falsa punta central lo que al jugador y al equipo le dio un funcionamiento que lo llevó a coronarse campeón del torneo y de la final ante Colón.

Así el delantero, campeón de la Copa América Brasil 2021 y con serias proyecciones de jugar el próximo Mundial de Qatar, fue con 18 tantos el máximo goleador de la pasada Liga Profesional que se adjudicó River.

Su 2021 de ensueño hizo que fuera elegido como el mejor futbolista de Sudamérica en la tradicional encuesta que publica cada fin de año el diario El País de Montevideo.

Su debut oficial en River se produjo el 27 de octubre de 2018 ante Aldosivi de Mar del Plata en la Superliga, poco más de un mes antes de su participación, con 18 años, en la final de la Copa Libertadores ganada a Boca Juniors en Madrid.

Ese fue el primero de sus seis títulos con la camiseta de la banda roja: luego llegó la Recopa Sudamericana, la Supercopa Argentina, Copa Argentina, la Liga Profesional y el Trofeo de Campeones.

Cuando se concrete su salida, River buscará un delantero centro pero sin las características de un 9 clásico para compensar a Gallardo y no perder potencial en un plantel que este año tendrá como máximo objetivo la conquista de la tercera Libertadores.

Si bien inmediatamente circuló el nombre del ex Independiente Ezequiel Barco (hoy en Atlanta United, de Estados Unidos), en River no lo negaron pero no es para ocupar el lugar de Álvarez y apuntan a una alternativa de Suárez.

Por eso volvieron a sonar rumores que apuntan a Facundo Farías, futbolista de 19 años de Colón, un objetivo que ya estaba en el radar del "Muñeco" y que el propio jugador lo hizo público hace unos meses.

Hasta el momento, el plantel "millonario" se reforzó con la llegada de los defensores Emmanuel Mammana y Leandro González Pirez y los mediocampistas Tomás Pochettino y Juan Fernando Quintero.

Además y mientras se aguarda la resolución del tema Fabrizio Angileri y su contrato y siguen de cerca la evolución del tema de Fabricio Bustos de Independiente, el "Muñeco" pretende dos laterales por banda si no se avanza con las negociaciones mencionadas.