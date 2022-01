El intendente de Rosario tiene coronavirus

Este sábado al mediodía, el intendente de Rosario, Pablo Javkin confirmó que se contagió de coronavirus.

A través de sus perfiles de redes sociales, el mandatario del sur santafesino contó: "Como tuve algo de tos seca y rinitis me hisopé, siguiendo el criterio para personas con patologías concomitantes."

Y explicó: "El resultado fue positivo para COVID. No tengo ningún otro síntoma y me siento bien". Y finalizó: "Continúo trabajando de manera remota".

