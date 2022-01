https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Estados Unidos busca evacuar al personal no esencial de su embajada en Ucrania

Luego de que la reunión entre los diplomáticos norteamericanos y rusos no resultara fructífera, el miedo ante un posible conflicto crece. Desde Washington aún no confirmaron esta medida.

La Embajada de Estados Unidos en Ucrania solicitó a la Casa Blanca que autorice la evacuación en los próximos días de todo el personal diplomático no esencial, así como de sus familias, según informaron a la cadena CNN múltiples fuentes próximas a los acontecimientos. Fuentes cercanas al Gobierno ucraniano confirmaron que Estados Unidos ya informó a las autoridades de Kiev que las evacuaciones "podrían comenzar la semana que viene como muy pronto", en una decisión que ha causado cierto malestar en el Gobierno ucraniano, reportó la agencia Europa Press. Tenés que leer Las claves para entender qué pasa en el conflicto entre Rusia y Ucrania De hecho, el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, habló recientemente con el secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, a quien trasladó su opinión de que la evacuación diplomática sería una "reacción exagerada" que podría debilitar la confianza en el Gobierno ucraniano. Volodimir Zelenski, presidente de Ucrania. Foto: Gentileza El Departamento de Estado no desmintió ni confirmó esta información y se limitó a señalar que está desarrollando "rigurosos planes de contingencia, como siempre ocurre, en el caso de que la situación de seguridad se deteriore". Por otra parte, el diario alemán Bild informó que el Ministerio de Exteriores de Alemania está elaborando un plan para evacuar a las familias del personal de su embajada en Ucrania en caso de una escalada de tensiones en el país eslavo. "El Ministerio de Exteriores está preparando un plan para la evacuación de familiares del personal de la Embajada de Alemania en Ucrania. Según el plan, deberían ser retirados del país en caso de un mayor deterioro de la situación", escribe el medio, citado por la agencia Sputnik. Tenés que leer Llegó a Ucrania el armamento enviado por EEUU en medio de la tensión militar con Rusia Ucrania y algunos países occidentales expresan últimamente su preocupación por el aumento de las fuerzas militares de Rusia en su frontera con Ucrania. Rusia rechazó en más de una ocasión las acusaciones de planear una agresión contra Ucrania, alegando que desplaza tropas dentro de su propio territorio, lo cual no amenaza a nadie. Según Moscú, Occidente utiliza estas acusaciones como pretexto para emplazar más equipo militar de la Organización del Tratado del Atlántico Norte cerca de las fronteras rusas. Con información de Télam.

