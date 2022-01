https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Sábado 22.01.2022 - Última actualización - 17:53

17:44

Las intensas precipitaciones afectaron al departamento de General López.

En algunos sectores también cayó granizo El sur santafesino azotado por la intensa lluvia que dejó calles anegadas en algunas localidades Las intensas precipitaciones afectaron al departamento de General López.

Manuela Dias Fredes

Tras el intenso calor, llegó la lluvia al departamento General López y varias localidades del norte bonaerense donde entre este viernes y sábado el agua acumulada dificultó la transitabilidad y ocasionó caída de árboles. En otros lugares el temporal llegó con granizo, como la zona de Villa Cañás y San Gregorio, lo que preocupó a sus habitantes.

Como estaba previsto, el alerta amarillo emitido por el Servicio Meteorológico Nacional tuvo su efecto en varias localidades del sur provincial, con intensas lluvias desde el viernes hasta el sábado. En San Gregorio, por ejemplo, periodistas del lugar alertan que las precipitaciones acumuladas llegan a los 300 milímetros, donde desde la Comuna debieron asistir a los vecinos por la caída de árboles. En la zona rural se registró, además caída de granizo de gran tamaño.

En Rufino, hasta la mañana de este sábado habían caído 85 mm, con zonas céntricas y barrios con calles inundadas. En otros sectores, como la zona de Villa Cañás y Teodelina fueron afectadas además de la persistente lluvia, por la caída de granizo en la tarde de este viernes.

En Rufino, desde la Subsecretaría de Desarrollo Social y en conjunto con la Subsecretaría de Servicios Públicos y Mantenimiento, informaron que “desde las 7 de la mañana se está asistiendo a los vecinos damnificados por la recurrente lluvia. Se les acercó abrigo, alimentos y material de resguardo para sobrellevar la inclemencia climática”.

Y destacan que continúan recorriendo la ciudad y acompañando a quienes lo necesiten, incluyendo familias que han pedido ayuda por redes sociales. “Solicitamos que se comuniquen al 103 para desde ahí poder canalizar los reclamos”.

“Desde la noche de ayer, las lluvias con una potencia sostenida, no cesan en la ciudad y toda la zona. En éste momento 15:30, con pausas en el caudal de agua caída que no han sido de más de media hora, la lluvia sigue intensa y la cantidad de agua es enorme. La proyección del clima no parece ser alentadora para lo que resta del fin de semana, pero desde la municipalidad se trabaja para asistir a quienes más lo necesitan”, informa la periodista Ana Dobal desde Rufino.

A su vez desde el municipio detallan que se realiza un seguimiento y recorrida por los canales perimetrales de la ciudad para controlar su funcionamiento. "Los canales están a tope, pero lo importante es que el agua corre", explicó el intendente Natalio Lattanzi durante su recorrida por los mismos.

Es importante remarcar que la lluvia no cesa y es por eso que el agua demora en retirarse de la ciudad: "Se hizo hace unas semanas la limpieza de canales y eso ayuda mucho a que el agua corra", dijo Natalio.

“Solicitamos a los vecinos no circular con vehículos por la ciudad y respetar los cortes de calle, para evitar que ingrese agua a las viviendas”.

Hasta el momento no hay evacuados en la ciudad, ya que los vecinos han decidido permanecer en sus hogares.

Norte bonaerense

Mientras que en el sur de Santa Fe el alerta que rige es de nivel “amarillo”, para los departamentos bonaerenses cercanos a nuestra provincia (Florentino Ameghino - General Villegas – Rivadavia) la advertencia es de nivel "naranja" por lo que esa zona se vio y se verá afectada por “tormentas fuertes o localmente severas, las cuales podrán estar acompañadas por muy fuertes ráfagas, intensa actividad eléctrica, caída de granizo y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos periodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 110 mm, pudiendo ser superados de forma puntual”, lo que puede repercutir en nuestro sur-sur provincial.

Alerta Amarilla

Según el SMN el alerta amarilla para la región seguirá hasta este domingo en la mañana, por lo que advierte que los fenómenos podrían ser puntualmente severos en algunos casos.

ACP ⚠ | Aviso a muy corto plazo

TORMENTAS FUERTES CON LLUVIAS INTENSAS.

⏱️ Hora: 01/22/2022 13:44h

Válido por 2 horas.

A su vez, el Sistema de Alerta Temprana, ya ha emitido esta tarde varios avisos de corto plazo que abarcan esta zona, donde Venado Tuerto hasta el momento es la menos expuesta, ya que no registró caída de piedras o granizo, sólo se ve afectada por la recurrente lluvia y periódica actividad eléctrica.