El novio santafesino de la modelo rusa la despidió en redes y pidió ayuda para repatriar el cuerpo

Ambos se habían conocido en la India a finales de 2020. La joven viajaba a Rusia este martes 25. Falleció cuando el colectivo en que viajaba chocó contra un camión estacionado en la banquina, a la altura de Carmen de Areco.

Este sábado, Francisco Palma, el ex novio de la modelo rusa Tatiana Kulikova, habló a través de las redes sociales. El caso, conmovió al país ya que la joven falleció el martes 18 en un accidente en la ruta, cuando viajaba a Venado Tuerto en micro para despedirse del joven, antes de regresar a su tierra natal.

Palma, lamentó profundamente la pérdida y pidió colaboración para poder repatriar el cuerpo de Tatiana y que pueda estar junto a su familia. A través de un extenso posteo (en inglés) en Instagram, Francisco señaló en primer lugar que “las desgracias pasan, solo que pensé que nunca me pasaría algo así” y que “estas cosas solo suceden como noticia en la televisión”.

En esta línea, aseguró que “hoy me toca vivirlo yo mismo, de primera mano” y que “ninguno nunca está preparado para estas situaciones, tal vez es el destino” y ese destino, según contó, fue lo peor. “El 25 te ibas a Rusia, no quiero creerlo, ni quiero aceptarlo, no quiero caer, solo necesito ser fuerte para que estés en paz. Y sé que donde sea que estés, o vayas a estar, me estás ayudando, desde el cielo”.

Francisco, también modelo, remarcó que “hace 4 días el cielo está llorando” y que “Tati”, era una mujer hermosa por dentro y por fuera, “un ángel con todas las palabras, una persona con el corazón más grande que su pecho”. “Gracias a Dios me llevo los mejores recuerdos de vos en mi mente y corazón”, valoró.

Y cerró: “No quiero despedirte hasta que estés en paz, con tu familia, en tu tierra. Siempre estarás en mi corazón. Ya te extraño. Te amo Tanya”.

Pedido de colaboración

En otro orden de su comunicado, Palma pidió la ayuda financiera de sus seguidores para hacer la repatriación de Tanya. “Ella estará en paz cuando esté con su familia. Si pueden colaborar me será de mucha ayuda. Mandame un mensaje privado y te cuento como”, explicó.

Aclaró luego que este lunes 24 de enero, va a abrir una caja de ahorros en alguna identidad bancaria con el alias exacto de la situación y que luego dará a conocer el número de CBU: “Los que ya aportaron dinero va a ir destinado a esa cuenta y se van a publicar los comprobantes”, advirtió.

El fatal accidente

El martes 18 de enero, un ómnibus de la empresa Cóndor La Estrella embistió por detrás, a la altura del kilómetro 133 de la ruta 7, a un camión Mercedes Benz que transportaba bebidas y en ese momento estaba estacionado en la banquina, a la espera de un auxilio, después de haber pinchado un neumático. De la docena de personas que se trasladaba en el micro, incluyendo al chofer y su acompañante, la única víctima fatal había sido Tatiana Kulikova, de 27 años de edad.

Ese día fatídico, la joven había comprado un pasaje en los primeros asientos del micro y viajó en el segundo piso del interno 1585. El destino se interpuso y el colectivo chocó en Carmen de Areco, a 238 kilómetros de la Terminal “Arturo Illia” de Venado Tuerto, donde terminaba el recorrido de la mujer rusa.

Como consecuencia del impacto, la modelo salió despedida por la ventana del micro y murió en el acto. Su cuerpo quedó tendido a decenas de metros del ómnibus. Fue la única víctima fatal del siniestro: el resto de los pasajeros, unas 12 personas, resultaron heridos.