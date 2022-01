https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Bundesliga

Video: golazo de taco y caño para Lucas Alario en la goleada del Leverkusen

El delantero ex Colón, que no fue convocado por Scaloni a la Selección argentina para la próxima doble fecha de Eliminatorias, convirtió en la goleada al Ausburgo por 5 a 1.

El delantero argentino Lucas Alario, que no fue convocado a la Selección para la doble fecha de las Eliminatorias sudamericanas, ejecutó este sábado una soberbia definición en la goleada de su equipo Bayer Leverkusen sobre Ausburgo por 5 a 1, para mantenerse en la tercera posición de la Bundesliga de Alemania. Tenés que leer Agustina Albertario y Lucas Alario derritieron las redes sociales con tiernos mensajes de amor Alario decoró el resultado a falta de diez minutos, cuando recibió una pelota de espaldas dentro del área, controló y, de taco, definió entre las piernas del arquero visitante, que había salido a achicar. Antes, un hattrick de Moussa Diaby y un tanto de Karim Bellarabi habían adelantado al Leverkusen. Gol de Lucas #Alario en la Goleada del Leverkusen frente al Fc Augsburg.

Taco, Caño y Gol!!! pic.twitter.com/IpjDz2rroh — Hernan Leyva (@riverplate83) January 22, 2022 De esta manera, el conjunto rojinegro, con su segunda victoria en fila, se plantó en la tercera posición del campeonato, a 11 puntos del líder Bayern Múnich. Y el gol del "Pipa" puede significar su candidatura al Puskas, que viene de ser ganado por primera vez por un argentino: Erik Lamela. Fue el primer gol de Alario en la actual Bundesliga, donde perdió terreno en la consideración del entrenador Gerardo Seoane, lo que no le permite tener minutos para que Scaloni pueda considerarlo nuevamente, después de haber estado cerca de ser convocado a la última Copa América.

