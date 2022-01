Reino Unido asegura que Moscú quiere instalar un "dirigente prorruso" en Ucrania

El gobierno de Reino Unido advirtió el sábado (22.01.2022) que posee informaciones fidedignas sobre maniobras de Rusia para "instalar un dirigente prorruso en Kiev", en momentos en que crecen los temores de que Moscú lance una invasión a Ucrania.

Según un comunicado del Foreign Office, los servicios de inteligencia rusos mantuvieron contacto con varios políticos ucranianos y "el exdiputado Yevhen Murayev es considerado como un dirigente potencial" de esta exrepública soviética, "aunque no el único".

NEW: We will not tolerate Kremlin plot to install pro-Russian leadership in Ukraine.



The Kremlin knows a military incursion would be a massive strategic mistake & the UK and our partners would impose a severe cost on Russia. https://t.co/XfxSlQqMt9