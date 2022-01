https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Coronavirus

Torneo internacional de ajedrez: un competidor se negó a jugar con mascarilla y le dieron por perdida la partida

Daniil Dubov debía enfrentar al neerlandés Anish Giri en el Tata Steel Master de los Países Bajos, pero el ruso no quiso afrontar el compromiso con un barbijo “por una cuestión de principios” y no se presentó.

Crédito: Gentileza

El Gran Maestro ruso Daniil Dubov, uno de los ayudantes del campeón del mundo de ajedrez, el noruego Magnus Carlsen, se ha negado a jugar con barbijo su partida de la séptima ronda del torneo Tata Steel Master, que se disputa en Wijk Aan Zee (Países Bajos), contra el neerlandés Anish Giri, y los organizadores se la han dado por perdida. “Daniil Dubov no jugará la séptima ronda. Debido a un contagio de Covid-19 en su círculo próximo, la organización, tras consultar con el árbitro principal, le ha pedido que juegue con mascarilla para proteger a su rival, Anish Giri. Dubov no se ha presentado a la partida, lo que significa que pierde por incomparecencia”, anunciaron los organizadores del torneo más prestigioso del planeta desde la desaparición del español de Linares. Según el comunicado de los anfitriones del certamen, “Dubov ha explicado que se negó a jugar con mascarilla por una cuestión de principios”. El Gran Maestro ruso había dado negativo en un test rápido y además se había sometido a una prueba PCR cuyos resultados se conocerán probablemente en las próximas, informaron fuentes oficiales. Foto: Gentileza Una vez disputadas seis de las trece rondas, Carlsen ocupa la primera posición empatado a 4 puntos con el indio Santosh Vidit y el azerbaiyano Shakhriyar Mamedyarov. El estadounidense Fabiano Caruana, número dos de la disciplina, busca defender el título que logró en la edición pasada. El ajedrez por internet, que ha experimentado un crecimiento espectacular durante los confinamientos por la pandemia, dejó paso a uno de los torneos presenciales más prestigiosos de la historia, que hasta el 31 de enero reunirá a los mejores del planeta en la ciudad neerlandesa de la costa del Mar del Norte. Caruana lo ganó en enero de 2020 por primera vez, pero lo hizo de forma aplastante, con 10 puntos de 13 posibles y dos de ventaja sobre el campeón del mundo, el noruego Magnus Carlsen. Foto: Gentileza Con siete conquistas, el escandinavo es el jugador que más veces ha ganado el certamen de Wijk Aan Zee a lo largo de sus 83 años de historia, por delante del indio Viswanathan Anand, que tiene cinco victorias. En el Tata Steel cada jugador dispone de 100 minutos para los primeros 40 movimientos, otros 50 para los 20 siguientes y 15 minutos más para el resto del juego. Además, con un incremento de 30 segundos por movimiento desde el primero. La abundancia de tiempo disponible en el ajedrez clásico ha deparado anécdotas como la protagonizada por el escritor y Gran Maestro ucraniano David Bronstein, que una vez tardó 40 minutos en hacer su primer movimiento. Cuando su rival, su compatriota Isaak Boleslavski, le preguntó, al final de la partida, Bronstein explicó que estuvo ese tiempo intentando recordar donde había dejado las llaves de casa, que no estaban en su bolsillo. El torneo, que habitualmente congrega a casi medio millar de jugadores entre todas las categorías, se redujo este año a los 14 ajedrecistas de elite, y los aficionados siguen las partidas por internet, dado que no se permite público en las salas. El torneo, en el que Carlsen aspira a un octavo título, terminará el 30 de enero.

