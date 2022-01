Falleció el maestro zen Thich Nhat Hahn

El maestro zen Thich Nhat Hahn, considerado el monje budista más influyente después del Dalai Lama, falleció este sábado a los 95 años en su casa en el templo Tu Hieu, en la localidad vietnamita de Hue, donde se había mudado en 2018 para pasar sus últimos años de vida.

La organización Plum Village, que gestiona los templos basados en sus enseñanzas en todo el mundo, anunció en las redes sociales el fallecimiento del monje, que había perdido el habla y se movía en silla de ruedas desde el derrame cerebral que sufrió en 2014.

The International Plum Village Community of Engaged Buddhism announces that our beloved teacher Thich Nhat Hanh passed away peacefully at Từ Hiếu Temple in Huế, Vietnam, at 00:00hrs on 22nd January, 2022, at the age of 95. #thichnhathanh #Buddhism