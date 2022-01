Cuándo bajarán los casos de coronavirus en Argentina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El doctor Luis Camera, médico asesor del Gobierno, detalló que los estándares internacionales vaticinan que en marzo debería estar “como en los primeros días de diciembre”, pero se mostró preocupado porque la falta de cuidados retrase ese descenso en los contagios

La suba de los casos de Covid-19 -que alcanzaron récords históricos en esta tercera ola en la Argentina- “ya se quebró”, según especificó el médico asesor del gobierno, Luis Camera. Mientras tanto, el profesional destacó el panorama alentador que traen los estándares internacionales que, dijo, notifican que en los primeros días de marzo “deberíamos estar como en los primeros días de diciembre”.

Sin embargo, Camera se mostró preocupado porque la falta de cuidados -sobre todo en los centros turísticos- retrase ese descenso en los contagios. “Si la gente usa barbijo, el escenario va a ser muy bueno”, adelantó.

“Están bajando los casos. En teoría, los estándares internacionales dicen que así como ascendimos tan rápido, el descenso debe tener casi igual velocidad”, planteó en primer término Camera, que advirtió: “¿Qué creo yo? Que ante el comportamiento social, con la falta de uso de barbijo o con lo que hacen en los lugares turísticos, la curva no va a descender a la misma velocidad, o estoy temeroso de que eso ocurra”.

En caso de producirse este último escenario, el médico recordó que se podría ocasionar una problemática más, vinculada a las definiciones en cuánto a cómo será el comienzo de clases en el país, marcado por la tercera ola. “Si no desciende a la misma velocidad, vamos a tener en febrero muchos más casos que los proyectados, entonces más gente internada, más gente en terapia intensiva y más estrés político y psicológico, porque estaríamos enfrentando el tema de la escolaridad a fines de febrero. Una cosa es llegar a fines de febrero con 10.000 casos y otra, llegar con 60.000. Ahí va a haber un ruido político”, consideró en Radio La Red.

Foto: Gentileza

Además, el médico cuestionó las imágenes con faltas de cuidado personal que surgieron de los lugares turísticos -con playas y bares repletos, sin distancia social- y planteó un escenario posible para ejemplificar su teoría: “Una persona se va a la costa y se infecta, sí o sí se infecta. Cuando esa gente regresa, en una ciudad chica bonaerense, que por ahí estaba en una ola tranquila, se va a poner roja. Eso va a pasar a lo largo de febrero, que va regresando la gente de los lugares con muchos contagios, que son los turísticos”.

“Recuperar la mística del barbijo”

No obstante, dio una recomendación sobre cómo hacer para lograr que definitivamente en marzo los casos bajen al ritmo esperado. “Depende si la gente usa barbijo. Si la gente usa barbijo, el escenario va a ser muy bueno y los primeros días de marzo vendrán con muy poca cantidad de casos, o sea, no serían tantos como para asustar. O podemos tener un descenso también en unos números más altos, que es el que a nadie le gustaría que ocurra”, planteó Camera.

Al respecto, añadió su parecer: “Yo no me abrazo totalmente a que va a pasar lo que dicen las proyecciones, pero con mi intuición médica le doy una interpretación local. Si pudiéramos recuperar mística del barbijo andaríamos bien; si no la recuperamos, la posibilidad de que sea más difícil la resolución es bastante probable. En marzo lo vamos a resolver: en forma más liviana o en forma más pesada”.

Pronosticó que se vienen las “semanas más difíciles” en las internaciones

En tanto, dijo que las tres o cuatro semanas siguientes serán “las más difíciles” en cuanto a las internaciones. “Primero vienen los casos, después los pacientes se internan y algunos van a terapia intensiva. Las próximas semanas y las dos primeras de febrero van a ser las semanas de mayor internación, básicamente clínica. En terapia no vamos a tener esa situación crítica de la segunda ola”, dijo.

Foto: Gentileza

La preocupación por los contagios entre el personal de salud

El médico también focalizó en cómo los contagios con la variante ómicron, de mayor transmisibilidad, afectan al personal de salud. “Nos infectamos mucho. Estamos con dificultades con el recurso humano. Hicimos fuerte presión para que los tiempos de aislamiento disminuyan porque teníamos un ausentismo muy grande, que sobrecarga al sistema y hace que decaiga atención de pacientes”, contó el doctor, que destacó que ahora lo importante es abordar lo antes posible a los pacientes que hacen “síntomas graves”.

Asimismo, dijo que esta etapa de la pandemia difiere del momento en que empezó. “Yo lo llamo ‘Covid-21′. Ojalá vayamos a una forma leve, que sea un resfrío fuerte. Da toda la sensación que estamos en ese camino. El problema es la transmisión. Es altamente transmisible y muy difícil de contener”, refirió Camera en cuanto a ómicron y puntualizó que, en este momento, todo el mundo atraviesa, en forma simultánea, el mismo virus; algo que no ocurría en las primeros momentos.

Foto: Gentileza

“Nos preocupa en el mundo clínico que la gran mayoría de casos consume atención y el sistema está muy resentido, porque se nos han enfermado muchos médicos. [Ómicron] está generando muchos problemas en el recurso humano y ya está generando déficit en los testeos en algunos sectores a nivel mundial, porque lo que está consumiendo en recursos es muy grande”, indicó.

Sobre el futuro del coronavirus, manifestó: “Va a a ser una enfermedad muy simple, vamos hacia ese modelo si la población esta toda vacunada”. En cuanto a esto, advirtió que en la Argentina todavía hay una parte de la población -compuesta por niños y jóvenes no inoculados con el esquema completo y personas que decidieron no vacunarse- que están “inmunológicamente vulnerables”.