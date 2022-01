El Papa Francisco expresó su preocupación por Ucrania y la seguridad en Europa

El papa Francisco expresó este domingo su preocupación por la situación en la frontera entre Ucrania y Rusia, debido a la escalada de las tensiones, y advirtió de posibles repercusiones para la seguridad en el continente europeo.

Seguo con preoccupazione l’aumento delle tensioni che minacciano di infliggere un nuovo colpo alla pace in Ucraina e mettono in discussione la sicurezza nel Continente europeo. Per questo propongo che mercoledì prossimo 26 gennaio sia una giornata di preghiera per la pace.