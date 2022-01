Munúa, DT de Unión: "Estamos contentos con lo que incorporamos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Domingo 23.01.2022

12:12

Por ahora llegaron Diego Polenta, Leonardo Ramos y Santiago Mele; está al caer la llegada de Jonatan Álvez desde Colombia y se espera por el sí de Boca con el tema Roldán.

Fue el primer amistoso del Unión de Munúa 2022, luego de la cancelada gira por el Uruguay (el entrenador había acordado en su país para jugar frente a los dos grandes, Nacional y Peñarol; además de Plaza Colonia) como consecuencia de los contagios. El entrenador de Unión habló luego del amistoso ante Atlético de Rafaela donde los titulares del Tate vencieron 1-0 al equipo del "Yagui" Forestello con gol de Daniel "Pajarito" Juárez y los suplentes golearon con doblete de Peñailillo, otro de Kevin Zenón y uno más del interesante juvenil Tobías Seguro.

"Nos viene muy bien empezar con los amistosos, son muy exigentes. Estamos en una etapa de mucho entrenamiento y adaptación. Hay algunos jugadores que están mejor que otros y tenemos que jugar con la situación que nos toca tener, nos viene muy bien este tipo de partidos para la soltura de los futbolistas: ir agarrando dinámica de partido que siempre es importante. Estos partidos nos sirven para mirar y sacar conclusiones de lo que vamos viendo; sirven para que los chicos también se puedan integrar, que tengas sus experiencias", expresó Gustavo Munúa luego de los triunfos amistosos ante Atlético de Rafaela en el estadio principal de "La Crema" en La Perla del Oeste.

A la pasada, el orientador charrúa hizo referencia a lo que fue la suspensión del viaje a Uruguay, donde su equipo tenía previsto darle rodaje internacional a sus jugadores del otro lado del Río de la Plata: "Fue una lástima porque teníamos organizada la pretemporada allá con más partidos. De todos modos, venimos trabajando bien, adaptándonos bien a la situación a la situación".

En un mercado de verano complicado (los jugadores prefieren irse a países menos conocidos a cambio de dólares), el DT que goleó en el clásico a Colón y lo clasificó a Unión para la Copa Sudamericana 2022 habló de los refuerzos que le siguen faltando en su plantel para encarar la triple competencia: el mencionado certamen continental, el torneo local y la Copa Argentina. "Estamos trabajando. No me gusta dar nombres por respeto a los futbolistas. Estamos contentos con las incorporaciones y tenemos una base muy sólida. Estamos mirando diferentes situaciones y esperemos que se puedan llegar a concreta. Los mercados de pases son complicados, ya vamos a ir viendo. Lo más importante es poder poner bien a todos y hacernos fuertes".

Al mismo tiempo expresó como sigue la negociación por Enzo Roldán, un futbolista que "explotó" a puro fútbol de la mano de Munúa, justamente. "Unión se ha movido muy bien, Enzo tiene ganas de estar con nosotros y de nuestra parte, queremos que esté acá. Salió en todos lados que tiene ganas de estar con nosotros. Hay negociaciones que son más fluidas y otras que hay que esperar más: ojalá que pueda llegar a buen puerto". Como se sabe, Unión hizo un gran esfuerzo y le ofreció a Boca la suma de 800.000 dólares para adquirir la mitad del pase de Enzo Roldán, más allá que clubes como Talleres de Córdoba y Defensa también lo pretenden.

Finalmente, el responsable técnico-táctico de Unión se refirió a los refuerzos: el delantero Leonardo Ramos viene del fútbol de Bolivia, el zaguero Diego Polenta del Olimpia de Paraguay y el arquero Santiago Mele fue revelación en el arco de Plaza Colonia, campeón del Apertura en Uruguay. "Ramos y Polenta son jugadores de recorrido y experiencia. Nos viene bien porque tenemos gente joven. En el caso de Mele también tiene su experiencia pero es joven, tenemos en él un ahora y una proyección a futuro. Estamos contentos con lo que incorporamos".

En el plus del contacto con la prensa y en tierras rafaelinas, Gustavo Munúa no pudo gambetear al pregunta acerca de la continuidad o no de Gastón González, luego de la vigente oferta de Orlando City para llevárselo a la MLS de los Estados Unidos, algo que están negociando los dirigentes de Unión con distintas alternativas: "Eso lo maneja el presidente con la secretaría técnica, no me gusta hablar tampoco de incorporaciones porque trabajamos en silencio. Los jugadores que están acá como González los contamos. Tiene muchísima proyección y estamos muy contentos con él".

La Asamblea del Tate: 4 de febrero

"De acuerdo a lo dispuesto en el Art. N º 33, inciso b) de los Estatutos Sociales, convóquese a los señores Asociados del Club Atlético Unión a la Asamblea Ordinaria, que tendrá lugar en la sede social del club, en calle Avenida López y Planes 3513 de nuestra ciudad, el día viernes 4 de febrero de 2022, a las 19.30, en primera convocatoria; y una hora más tarde en segunda convocatoria, a las 20.30 conforme las disposiciones del Estatuto de la Entidad, en la Sede Social de Av. López y Planes 3513, de la ciudad de Santa Fe, para tratar el siguiente órden del día:

Aprobación convocatoria fuera de término estatutario de la asamblea.

Lectura y consideración del Acta de la Asamblea anterior.

Designación de 2 (dos) asociados para firmar el acta

Modificación del Art. 6 del Estatuto, referido al destino de los bienes en caso de disolución.

Lectura y aprobación de la memoria y balance del ejercicio número 115 cerrado al 30 de junio de 2021.

Tratamiento y Aprobación del Presupuesto del Club Atlético Unión período 2022 conforme exigencia reglamentaria de Liga Profesional de Fútbol", comunicó oficialmente la entidad rojiblanca para sus socios.

El "Cuqui" Márquez en Ferro

El experimentado delantero Fernando "Cuqui" Márquez arregló condiciones y se transformó en incorporación de Ferro Carril Oeste, que sigue consolidando su estructura para asumir la disputa del torneo de la Primera Nacional de fútbol. "(Márquez) Está cerrado. Lo querían varios pero el jugador eligió Ferro por el proyecto futbolístico y porque cree que es una oportunidad linda para destacarse en este tramo de su carrera" le confió una fuente dirigencial al programa radial Asamblea Verdolaga (AM 670 Radio República y Radio Conectividad). De este modo, Márquez, que también tuvo un destacado paso por Defensa y Justicia, se erigirá en la novena cara nueva del elenco de Caballito. La dirigencia de la entidad de Caballito continuará las negociaciones para intentar el regreso del defensor Jonathan Schunke, de 34 años y que vistió la camiseta de Sportivo Luqueño de Paraguay, durante el último semestre.