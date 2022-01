"Es un idiota": tras un año casados, Pamela Anderson le pidió el divorcio a Dan Hayhurst

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Según trascendió, la ex conejita de Playboy solicitó el divorcio de su quinto marido porque él es "antipático y poco solidario".

Su representante confirmó a Page Six que la bomba de Baywatch ha solicitado el divorcio en su Canadá natal, donde ella y su ahora separado marido han estado viviendo desde que se casaron en la víspera de Navidad de 2020 en su casa de la isla de Vancouver.

Una fuente cercana a la expareja dijo que si bien las cosas fueron inicialmente felices en medio de la pandemia, estar en cuarentena juntos finalmente tuvo su precio. "Dan resultó ser un idiota para Pamela. Fue poco amable y poco solidario. Después de pasar dos años viviendo cada segundo con alguien, llegas a conocerlo mejor - y para peor. Llegaron a conocerse mejor, y al hacerlo, Pamela se dio cuenta de que Dan, de hecho, no es el indicado", dijeron al sitio mencionado.

"Las cosas no son nada amistosas entre ellos en este momento, porque ella decidió que no tenían nada en común, él no la trató de la manera que ella sentía que quería ser tratada", aseguraron. "Habían estado peleando, aunque él decía que quería que el matrimonio funcionara", añadieron. "Ella había dicho inicialmente que era agradable estar con un tipo normal que pudiera cambiar una bombilla, pero al final, aunque la bombilla era agradable, él no podía satisfacer sus otras necesidades", sentenciaron.

Su relación estuvo plagada de drama desde el principio, cuando Carey, la ex de Hayhurst, salió a la luz con furiosas acusaciones de que Anderson había dividido a su familia. "Quiero que la gente sepa que mi relación de casi cinco años, con tres hijos de por medio, terminó por la aventura que Pam y Dan iniciaron cuando él aún estaba conmigo", dijo Carey a The Sun después de que el matrimonio apareciera en los titulares.

"Es triste que la gente celebre esto y les anime cuando empezó con engaños, negaciones y decisiones que destrozan la vida de todos los implicados", agregó. La felicidad romántica de Anderson y Hayhurst no se vio afectada por las afirmaciones de su ex en su momento, y concedieron una entrevista ya famosa desde su lecho conyugal.

Quién es el esposo de Pamela Anderson

Pamela Anderson conoció a Dan Hayhurst, un constructor de su pequeña ciudad natal, que vivía en la isla de Vancouver, a principios del cierre del 2020. Desde entonces, la pareja ha estado junta las 24 horas del día.

Anderson y Hayhurst decidieron celebrar una boda sencilla e íntima, sin la presencia de familiares ni amigos. La pandemia de coronavirus limitó a quiénes podían invitar a la boda, pero Anderson admitió: "Preferimos ser nosotros mismos". Hayhurst no tuvo padrino y Anderson decidió no tener damas de honor.

La estrella, conocida por sus elaborados atuendos, también mantuvo la sencillez al no llevar joyas ni "diamantes" en su alianza. Tras las nupcias, Hayhurst besó a su bella y flamante esposa y la tomó en brazos.

Anderson vivía en Ladysmith, en la costa este de la isla de Vancouver, desde el 1 de julio de 2019. Desde que volvió a sus raíces, ha invertido más de un millón de dólares en la propiedad que posee, renovándola a su gusto. El guardaespaldas Dan la ha ayudado con las renovaciones. "La propiedad tiene una energía especial. Está llena de ciervos, osos, mapaches y águilas. Los árboles me conocen de toda la vida, y estar rodeada de la naturaleza que conozco desde que nací el día de mi boda fue muy poderoso", dijo Pamela.

La pareja también estuvo dedicando gran parte de su tiempo a ayudar a un santuario de animales local, llamado RASTA Sanctuary.

El pasado amoroso de Pamela Anderson

La bomba estuvo casada primero con Tommy Lee, con quien comparte sus hijos Brandon, de 23 años, y Dylan, de 22. Luego se casó y se divorció de Kid Rock en 2006. Luego se casó dos veces con el productor musical Rick Salomon, primero en 2007, que terminó con una anulación, y de nuevo en 2013

Anderson se unió en matrimonio con el empresario Jon Peters, de 74 años, el 20 de enero de 2020 en el Hotel Shutters de Santa Mónica, California. Pero se separaron 12 días más tarde. De acuerdo a Peters, Anderson lo dejó después de pagar sus deudas, cuestión que la actriz negó rotundamente. Luego, el empresario volvió con su ex prometida, a la que había dejado por Anderson.

Pero según Anderson, con Peters sólo tuvieron una ceremonia simulada, no una boda oficial. "Nunca nos casamos. Él es un director de cine y... Supongo que sólo necesitaba un poco de atención", reveló.