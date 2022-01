https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Entretelones de la política provincial Exigencia contradictoria

Ariel S. trabaja en una repartición del Estado provincial y, como ya había tenido coronavirus y la pasó muy mal, se puso en alerta de inmediato cuando comenzaron los síntomas. Otra vez gripe y garganta roja lo tiraron a la cama y sin demora avisó a la oficina. Le desearon una pronta recuperación y le recordaron el necesario testeo oficial para que no haya descuentos, porque tampoco estaba en condiciones de trabajar por remoto. A los dos síntomas anteriores se había sumado un fuerte dolor muscular y un cansancio extraño. Las vacunas lo salvaron de volver a sufrir un cuadro respiratorio como en 2021, pero tardó en recuperarse más de un semana.

Pasó tres días de su aislamiento tratando de obtener un turno para el testeo y cansado de fracasar igual fue a uno de esos centros oficiales, donde no hubo excepciones. No hubo testeo sin turno. Pagó entonces un examen en un laboratorio de manera particular, que dio positivo, pero que no sirve para el papeleo ante la oficina de personal. Al sexto día de intentarlo una y otra vez, logró por fin obtener un turno ante el 0800.