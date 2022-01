Una mirada sobre la construcción del hábitat

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El sábado 29 desde las 19, regresa a la señal de CYD Litoral el programa dedicado a la arquitectura y la construcción que llevan adelante los arquitectos Jorge Benet y Nancy García. El Litoral charló con ellos para conocer las novedades de este ciclo dedicado a la industria urbana y sus hacedores.

El sábado 29 desde las 19, por la señal de CYD Litoral, comienza un nuevo ciclo de “Cifras TV”, el programa dedicado a la arquitectura y la construcción que llevan adelante los arquitectos Jorge Benet y Nancy García. En diálogo con El Litoral, los conductores conversaron sobre este regreso a la pantalla donde comenzaron hace 16 años, y las novedades que abordarán en esta nueva etapa.

Buenas noticias

-Están volviendo a la pantalla de CYD con “Cifras”. ¿Cómo es este retorno a donde ustedes empezaron hace ya 16 años?

Benet: -Sí: volver a casa, realmente. Comenzamos acá en Cable & Diario, de otra forma, con otra característica; ya creo que le encontramos la vuelta.

García: -Espero que se la encontremos: si no dentro de 15 años se la vamos a encontrar (risas). La primera vez que hicimos el programa lo hicimos en estudio y claro, los dos arquitectos nos sentimos encerrados: a la semana ya estábamos grabando en la calle. Ahí fue como dice Jorge, “nuestro estudio mayor es una plaza”, y desde ahí contamos esto que es la industria urbana, que es el mundo de la construcción.

-Siempre ocuparon este espacio diferente: mostrar la arquitectura, el desarrollo de la construcción; algo que por ahí en los medios santafesinos no se explotaba tanto.

Benet: -No. En realidad lo que creo (en esto de ir ocupando nichos) es que no había hasta ese momento gente que se preocupara, como dice Nancy, de lo que es la industria urbana. Creo que es la mayor industria que tiene la ciudad de Santa Fe y la región: la construcción. Pero a eso se le suman los proyectistas, los profesionales, los ingenieros, los agrimensores, los proveedores; los que comercializan las unidades. Es un mundo muy importante, y nosotros tratamos de reflejar eso: la buena noticia de la industria urbana.

García: -Cuando hablamos de todo eso estamos cubriendo el espectro de lo que es la región Santa Fe, pero también traemos a Santa Fe lo que está sucediendo en el resto del mundo en esta materia tan importante, que es construir nuestro hábitat.

Puesta en valor

-También es una recuperación de lo que es nuestra ciudad y zona, porque a veces como santafesinos no le damos el valor a nuestros profesionales y a nuestras capacidades de desarrollo.

Benet: -Es verdad lo que decís: no le damos valor. Pero además hay otra cosa: uno a veces camina la ciudad y ve una obra linda, agradable, y no sabe de quién es: no sabe quién la hizo. Bueno, nosotros tratamos de reflejarla. Y también un hecho muy importante es que (como decía antes) llevamos la buena noticia: le contamos a la gente lo bueno que está ocurriendo. Que no todo es malo, que no todo es desagradable; sino que hay gente que apuesta al desarrollo, a la construcción: que apuesta al futuro.

García: -Inversiones muy importantes en la ciudad de Santa Fe, de mucha calidad. Nadie quiere lo que no conoce; así que un poco “Cifras” es ese puente entre los que hacen y los demás, para que se sepa que hay un valor agregado desde el conocimiento y también desde la industria y el comercio, que se está mostrando en este concepto de industria urbana.

Benet: -Hay gente que nos dice: “Yo me entero de las cosas porque ustedes las están mostrando”. Bueno, ese es un poco el objeto nuestro: pero también poner en valor las profesiones, es muy importante. También poner en valor al empresario, que a veces la gente no lo conoce: estamos más habituados a conocer a veces a los políticos que a los que están produciendo y haciendo mover la rueda de la producción. Esa es un poco la función nuestra y creo que lo hacemos bien.

García: -Estamos empezando este año con mucha fuerza. Dentro de muy poquito es Expocon, esa exposición que nos nuclea a todos, y que en vivo podemos ver este mundo de la construcción que estamos proponiendo con Jorge. Así que con mucho entusiasmo: la construcción jamás se detiene, en el verano tampoco; sigue en permanente dinámica. Así que invitamos a todos a que desde esta señal nos sigan un ciclo más de “Cifras TV”.

Benet: -Los sábados a las 19, y después repeticiones; vamos a tratar de estar todos los días: se van a cansar de vernos en esta señal (risas).

Actualidad

-¿Alguna novedad para este año, más allá de lo que la gente ya tiene registrado de ustedes?

García: -En “Cifras TV” vas a ver las novedades y las tendencias del mundo. Se viene lo que significa por ejemplo unidades habitacionales: antes hablábamos del ladrillo como la mejor inversión, hoy hay que concebirlo desde otros parámetros, y eso te venimos a contar un poquito de lo que se viene; y que no está lejos en el mundo. Lo vas a ver acá, lo vas a ver en Expocon. En “Cifras TV” todas las nuevas tecnologías que van hacer que todas las billeteras puedan acceder al hábitat de manera confortable y sustentable.

Benet: -Cuando arrancamos hace 16 años todavía hablamos de la instalaciones sanitarias con plomo, con Hidrobronz; hoy se habla de termofusión, de otro tipo de materiales, otro tipo de sistema. Hay nuevas tecnologías, y nosotros lo que vamos a tratar de acercar es eso: las nueva tecnologías, y no solamente en materiales sino también en los sistemas de proyección, de cálculo, de estabilidad; las nuevas tecnologías estructurales.