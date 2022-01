Sendoa: "No hablo más...Con Farías nos quedamos en Colón"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

A pesar que no tiene arreglado el contrato y espera reunirse con Vignatti, el representante de "La Joya" habla de tema terminado con los rumores de venta. "El que tenga los 10 millones de dólares de la cláusula que llame a Colón y listo", avisa el "Ninja".

En medio del "agite" sistemático de los principales medios nacionales ("River vende a Julián Álvarez y va por Facundo Farías"), el propio representante del jugador le puso un corte a la situación con declaraciones exclusivas al programa ADN GOL (FM 96.7). Martín Sendoa, que conoce al futbolista desde los 13 años y ahora ya es su tutor legal para la Justicia, fue contundente: "Nosotros no tenemos arreglado el contrato en Colón, pero a pesar de todas las ofertas, rumores, pedidos y trascendidos, decidimos con Facundo quedarnos en Colón a jugar la Copa Libertadores. Entiendo que en algún momento algún dirigente me atenderá así acomodamos el contrato del chico. No hablo más y no escuchamos más nada".

"A la gente de Colón le decimos que llaman, pero decidimos quedarnos en Colón, por más que venga Boca o River. Queremos estar tranquilos, pensando sólo en el club, ya tomamos esa decisión hace un par de semanas atrás. Fui a Santa Fe pera ver si me pueden atender pero seguramente estarán de vacaciones, fui para renovar el contrato con el club, lo queremos hacer, por el bien de Facundo. Pero no tienen una respuesta porque están de vacaciones, pero esperaremos para cuando tengan ganas de sentarse con nosotros. Tomamos la decisión de quedarnos en el club. Si hay mucho ruido con Boca o River es normal, pero nosotros tomamos una decisión y la vamos a mantener", amplió el representante de "La Joya".

Luego, el mismo Martín Sendoa explicó cuál sería la metodología a aplicar en caso que aparezca River Plate u otro club (Ejemplo: los medios deportivos de Lisboa hablan hoy mismo de un interés del Porto de Portugal por Farías) con ganas de fichar a Facundo Farías: "Todo el mundo sabe y conoce que hay una cláusula firmada por Facundo Farías con el Club Atlético Colón de unos 10 millones de dólares. El camino es simple: el que tenga los diez palitos verdes que vaya a Santa Fe y hable directamente con Vignatti. Cuando nosotros acercamos la oferta de Orlando City, de casi seis millones, el presi me dijo "diez o nada" y respetamos su pedido. Siempre a la última palabra la tienen Colón y Vignatti".

En cuanto al contrato actual de Facundo Farías, el propio Martín Sendoa amplió la información en charla con El Litoral: "Nosotros, en su momento y pudiendo quedar libres, firmamos hasta el mes de junio de 2023 con esa cláusula millonaria. Hoy, el sueldo mensual del chico quedó muy relegado y es de los que menos gana en el actual plantel. Nosotros queremos arreglar ahora y quedarnos todos tranquilos. No es mi estilo ni el deseo de Facundo Farías salir libre y perjudicar a Colón. Nada que ver, nunca haríamos lo que hizo Galván en Santa Fe. Por eso, con buena leche lo digo, necesito juntarme diez minutos con Vignatti y arreglamos todo de una".

Luego, el mismo representante habló del compromiso personal, especial y familiar que asumió en el rol de tutor de Facundo Farías: "Estoy viviendo más en Santa Fe, al lado de Facu, que en Buenos Aires. Le pongo el cuerpo, el sábado me volví a la noche con mi familia y casi me lleva puesto la tormenta. Esta semana vuelvo a ir para allá: le puse profes, nutricionistas, alquilé una casa, le conseguí un coche. Uno hace muchas cosas para contenerlo al chico y que no salga para cualquier lado. Ustedes saben cómo es esa edad y en una ciudad de Santa Fe, con eso de salir a tomar algo. Entonces, estoy encima de todo. La semana pasada nos cruzamos con Falcioni en el hotel y pensamos lo mismo de cómo llevarlo a este chico con esta edad. Me encanta para Facundo un entrenador como Julio".

Como representante de Facundo Farías, el mismo Martín Sendoa dijo que "los dirigentes de Colón saben qué pienso del tema de la plata. Si hubiera estado desesperado, aceptaba los dos millones de dólares del Manchester City en su momento. Yo sigo apostando, en algún momento nos servirá a todos: Colón, Facu y yo cobraré lo que me corresponde. No quiero ni pido nada que no corresponda, sólo un buen contrato para Facundo, que decidió quedarse acá, en su club, para jugar la Copa Libertadores de América con esta camiseta. Es un deseo más de hincha que de jugador".

En el final dejó en claro su idea: "Lo único que debería pasar para su salida es que se pague la cláusula de salida, pero no es fácil. A Julio Falcioni no lo conocía, sí a su representante Sergio Grecco. Lo conocí el martes, fui a comer con los chicos y justo llegó con su cuerpo técnico, pero es un tipo bárbaro, tiró un chiste atrás del otro. Me felicitó y me dijo que lo cuidara mucho, que él iba a hacer lo mismo, siempre y cuando el jugador ayude", expresó Sendoa.

Con Patronato, los dos acá

Iván Delfino, entrenador de Patronato, aseguró a EL Litoral que "los dos amistosos con Colón de esta semana se jugarán en Santa Fe". Uno será este miércoles 26 y el otro el sábado 29; ambos por la mañana y en el predio sabalero.

"Arreglamos con Falcioni jugar allá y a puertas cerradas. No podemos pisar el Grella por unos 10 ó 15 días porque estamos con refacciones", aclaró el DT de Patronato, Iván Delfino, ante la consulta de este diario.