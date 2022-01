Línea directa: "Señor Futuro"; "ordenamiento urbano" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Señor Futuro

MARIO PILO

"En medio de este desastre climático que aún soportamos, parte del fenómeno de cambio climático global del que se viene advirtiendo, sin éxito, hace décadas, me parece oportuno citar una afamada invocación de Eduardo Galeano, que debió dirigirse a los que llamamos seres humanos racionales, pero que no lo son. Dice así: 'Estimado señor Futuro, le estoy escribiendo esta carta, para pedirle un favor, usted sabrá disculpar la molestia. No tema, no es que quiera conocerlo, ha de ser usted un señor muy solicitado, habrá tanta gente que querrá tener el gusto, pero yo no. Y sin embargo, usted, misterioso señor, es la promesa de nuestros pasos, persiguiendo el sentido y el destino. Y es en este mundo y no en otro mundo, el lugar donde usted nos espera. Nos estamos quedando sin mundo. Los violentos lo patean como si fuera una pelota, juegan con él los señores de la guerra, como si fuera una granada de mano y los voraces lo exprimen, como si fuera un limón. A este paso me temo, más temprano que tarde, que el mundo podría no ser más que una piedra muerta girando en el espacio. Sin tierras, sin agua, sin aire y sobre todo sin alma. De eso se trata, señor Futuro. Yo le pido, nosotros le pedimos, que no se deje desalojar. Para estar, para ser, necesitamos que usted siga estando, que usted siga siendo, que usted nos ayude a defender su casa, que es la casa del tiempo. Háganos esa gauchada, por favor, a nosotros y a los otros; a los otros que vendrán después, si es que tenemos un después. Le saluda atte, un terrestre, Eduardo Galeano'. Comparto con mis convicciones estas hermosa reflexión de este escritor".

El ordenamiento de lo urbano

LIDIA DE AV. CAPUTTO

"Milagro Sala, una ignorante devenida en urbanista. Tengo aprobada una de las dos cartas del ingeniero urbanista Lázaro Devoto, contratado de Italia, por la Facultad de Córdoba, y con lo limitados de mis conocimientos les digo que la serie de ranchos con paredes y techos de chapa que hizo esa persona es realmente una aberración. Sin agua corriente, cloacas, etc. Cuando se proyecta un barrio se determina: zona tranquila, llamada dormitorio, zona comercial, zona de educación, destinada a escuelas, colegios, incluso la llamada ciudad universitaria. Se estudian los accesos, sobre todo para la pronta llegada al centro de salud. Dígase un verdadero ordenamiento de todas las actividades. Claro, esta aberración urbanística, hecha por esta supuesta Amaru, sirvió para que robaran millones de dólares. Entre las víctimas de Jujuy, hay una amiga mía, de sobrenombre Fifa: está en la cárcel el que le degolló la perrita, una mascota que adoraban. No sería el único caso. Fiel a su estilo, los indios robaban, mataban, incendiaban poblaciones... A las pruebas me remito. Existen las ruinas de Cayastá: se pueden ver hasta bebés de pecho asesinados".

Derroche de agua

VECINA DE B° SUR

"Hay problemas con la falta de agua, es sabido, la laguna se está secando; y en barrios, como Yapeyú y otros aledaños no llega el agua. Pues nosotros, tenemos una vecina en calle Corrientes al 2400, que tiene un macetón en la vereda, y lava el auto a las 12 de la noche, sin temor al que pase, con las puertas abiertas del garaje. Tiene la manguera colgada de la planta alta a la vereda. Ahí, las 24 hs del día el agua corre. Lava las baldosas de mármol de la vereda, 3 ó 4 veces por semana. Es una alevosía, el agua vale mucho y la necesitamos. Aparte, hay un socavón terrible en Corrientes al 2400 (casi mitad de cuadra), en una casa vecina. He llamado a Assa y me contestaron que hasta que la vereda no esté hundida no van a ir a reparar. Luego, también ella se va de paseo y deja días la canilla abierta adentro, en su patio, y sigue corriendo el agua que va hacia la calle. Evidentemente, es una persona con mala intención. Los vecinos ya la han hablado y no hubo solución. Assa tampoco interviene, porque dicen que no les corresponde. Hace 3 días que ella sale de mañana y de noche. La señora no está, y así ya hace dos años de esto. Por favor, el agua es tan valiosa. Es necesaria para nuestra salud. Hay que cuidarla por respeto al humano, a aquel que no le llega. Pagamos una fortuna por este servicio. Yo, una persona de 76 años pago $ 2.200. Por favor, ojalá me publiquen este mensaje y alguna autoridad competente actúe y le ponga coto a ese derroche y despropósito de esa vecina".

La gran falta de trenes en Argentina

JUAN ROBERTO BELL

¿Por qué siempre estamos a contramano? Somos una generación que lenta pero continuamente, va desapareciendo. Hemos tenido la suerte de poder conocer otros países, y lo primero que hemos hecho durante la visita fue recorrer esas tierras.

Hay muchas diferencias y sobre todo, en la forma en que nos aconsejaron cómo hacerlo.

Allá no hay tantos kilómetros y los pueblos están uno casi a la par del otro. Tal vez lo más extenso que puede ser un viaje es de 500 kilómetros, casi una jauja para lo que es nuestro país. Lo primero que nos dijeron fue que nos preparáramos para depositar nuestra humanidad, para estar un buen par de horas sentados en un cómodo y moderno tren.

Aquí estamos acostumbrados a trasladarnos en colectivo y hacer recorridos de más de 24 horas. En otros países, los trenes no solamente brindan comodidad sino una esmerada atención. ¿Por qué nosotros no los tenemos aquí?

Recuerdo, en otros tiempos, que para ir a Mendoza tomábamos un tren con dormitorio. Y así llegábamos descansados y bien alimentados. Tenía el servicio de bar y comedor y podíamos estirar las piernas caminando y recorriendo diferentes vagones. Hoy ¿qué tenemos? Nada. Y si hay algo que más me alarma es que los ómnibus se desplazan a la velocidad de un maratonista. ¡Qué pena! Y todo por un grupo de sindicalistas que han copado el gobierno en beneficio propio. Son unos traidores a la Patria. Tienen un gobierno, que les consiente todo. Y uno de ellos dijo: "Ramal que se corte, se cierra", y así han desaparecido cientos de pueblos que vivían del ferrocarril.

La producción salía por trenes de carga y el camión solo hacía el acarreo desde el campo y/o fábrica hasta la estación, donde el tren lo cargaba y era mucho más barato el flete. Pero ciertos personajes pasaron a ser millonarios destruyendo el FF.CC. en beneficio de los camiones. Lo mismo que una señora, que ha pasado a ser multimillonaria a costa del Estado.

Así, pronto, muy pronto Angola, que está en casi la misma latitud, nos pasará por arriba y lloraremos, mientras unos pocos gozarán de lo que el Estado les ha provisto. Dan ganas de llorar a mares.