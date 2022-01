https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Es licenciado en Kinesiología y Fisiatría, tiene 25 años y fue contratado por el club OTP United de la ciudad de Oulu, que juega en la Tercera División del fútbol finés.

Un gran desafío personal y laboral Benjamín Giovagnoli, un santafesino trabajando en el fútbol de Finlandia

Leandro Palomieri

Benjamín Giovagnoli tiene 25 años, es de Venado Tuerto, se recibió en 2019 de Licenciado en Kinesiología y Fisiatría en la Universidad del Gran Rosario y desde que se graduó, trabajó en la ciudad de Rosario.

Futbolero, muy, e hincha de Boca Juniors, hace poco le surgió la posibilidad de ir a trabajar a la lejana Finlandia, a una ciudad que se llama Oulu, y en el club que juega en la Tercera División de fútbol de aquel país, el OTP United.

Afincado en aquella ciudad desde hace algunos días, Giovagnoli ya está trabajando en la institución, y junto a él han llegado otros dos futbolistas argentinos para reforzar sus filas.

En diálogo con El Litoral desde la capital de la región de Ostrobotnia del Norte, Giovagnoli contó que “yo trabajaba de manera particular y en consultorio en Rosario, en la especialización de traumatología, y este año vino con nuevas expectativas y obligaciones” y agregó que “me llegó la propuesta de venirme a Finlandia y fue muy difícil de rechazar. La misma está ligada a un club, el OTP United de la ciudad de Oulu, en el cual se estableció un nuevo proyecto, donde se cambió el cuerpo técnico, se cambiaron varios jugadores de la plantilla, y necesitaban un kinesiólogo, para tratar más que nada la prevención de lesiones y la rehabilitación de los jugadores durante el año. A través de un contacto cercano mediante la empresa familiar, me lo propuso, lo medité un par de días y rápidamente lo acepté, porque nunca tuve la posibilidad de vivir afuera y es aceptar nuevos desafíos, tratando de desarrollar lo mío y crecer profesionalmente”.

Y que lo tomó “como un gran desafío de venirme a una cultura distinta, lejos de mi familia y mis amigos, que es muy difícil para una persona joven como yo. También me motivó bastante el hecho de trabajar con un grupo humano como lo es un equipo de fútbol”.

El joven venadense llegó a un club que fue fundado en 1946 y se encargará de “la rehabilitación de la plantilla del club, con la idea, en lo posible, de desarrollar un trabajo a futuro para poder armar mi propio consultorio y seguir trabajando en la kinesiología aquí en Finlandia”.

Giovagnoli llegó a Oulu el 19 de enero por la tarde y “me encontré con un clima muy frío, está nevando constantemente, las temperaturas son muy bajas y tenemos que tener mucho cuidado con eso. Es una civilización muy respetuosa, la gente respeta todo, me encontré con un sistema muy ordenado en la ciudad” y que está viviendo con dos de los nuevos jugadores del plantel, que llegaron con él desde Argentina, Ignacio Falcón, que es de Pehuajó, y Paulo Ippolito, que es de Villa Constitución.

Los futbolistas Ignacio Falcón y Paulo Ippolito junto a Benjamín Giovagnoli (en el medio).

“Acá se habla el finés y el inglés, así que nos estamos manejando con el inglés, que más o menos sabemos. La ciudad es muy linda, de aproximadamente 200 mil habitantes, es una ciudad universitaria”, dijo y agregó que ahora en invierno “hay muy pocas horas de luz, porque amanece a las 10 de la mañana y a las 16 ya es prácticamente de noche. Parece que son días cortos, pero no lo son, porque cuando anochece hay que seguir haciendo cosas”.

El OTP United está en la Tercera División y al igual que varios clubes de Finlandia han sufrido una crisis a causa de la pandemia, “por eso se están rearmando y la idea del proyecto es ascender y tener una buena base de jugadores este año”, señaló, y agregó que en el plantel hay “otros jugadores argentinos y varios jugadores de acá, porque te exigen que haya 6 jugadores fineses en cancha, pero además hay otros extranjeros”.

Benjamín informó que el campeonato arrancará “en el inicio del mes de abril, y la pretemporada comenzará en los primeros días del mes de febrero. Será todo nuevo para mí, ya que nunca trabajé en un equipo de fútbol, y no tengo ninguna referencia de lo que es el fútbol finés. Me comentaron que no es del nivel de una Segunda o Tercera División del fútbol argentino. Yo voy a trabajar en conjunto con el preparador físico, que es el que prepara todos los entrenamientos. Voy a tratar de trabajar en la prevención de lesiones, indicando algunas técnicas y consejos para que los jugadores puedan autoadministrarse y tener un buen nivel de control sobre el aparato locomotor para poder entrenar y evitar lesiones”.

Amigo del Facu Pons

Benjamín Giovagnoli jugó al fútbol en las Divisiones Inferiores de Centenario, donde compartió equipo con Facundo Pons, el actual jugador de Arsenal y de reciente paso por Quilmes. “El Facu es de mi grupo de amigos, fuimos a la escuela juntos y jugamos en Centenario, es un fenómeno”, dijo el venadense desde Oulu, la quinta ciudad más grande de Finlandia y la mayor y por ende más importante del norte de ese país.