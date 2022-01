Estados Unidos: un crucero embargado por deudas se fugó a Bahamas con todos sus pasajeros a bordo

Un crucero de Estados Unidos se encuentra “prófugo” de la Justicia de ese país, ante un reclamo de embargo a la empresa que lo controla. En este momento la nave, que debía atracar en Miami, se encuentra “fugitiva” y se dirige a las Islas Bahamas, mientras las autoridades intentan dar con el paradero de la embarcación.

Se trata del crucero Crystal Symphony, una embarcación que tiene capacidad de albergar a casi 1.000 personas a bordo. La noticia generó revuelo, especialmente entre los viajeros y turistas que se encuentran en el crucero, intentando disfrutar del viaje.

La Justicia de Estados Unidos determinó que la empresa que maneja el navío debe pagar por una demanda por la falta de pago de combustible.

La empresa Península Petroleum Far East presentó una demanda contra la dueña de los servicios del Crystal Symphony.

Bajo un procedimiento que permite tomar medidas contra embarcaciones por deudas no pagas, se decidió accionar el cobro de una deuda de 4,6 millones de dólares en combustible. El juez que lo determinó dejó la orden para que una vez que arribara el barco a Miami, fuera embargado.

