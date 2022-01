https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 25.01.2022 - Última actualización - 11:16

10:29

El infectológo Damián Lerman, se mostró optimista con la baja de contagios positivos de coronavirus en los próximos días.

Recomiendan seguir con las medidas preventivas Los casos por la variante Ómicron podrían comenzar a descender El infectológo Damián Lerman, se mostró optimista con la baja de contagios positivos de coronavirus en los próximos días. El infectológo Damián Lerman, se mostró optimista con la baja de contagios positivos de coronavirus en los próximos días.

La variante Ómicron habría llegado a su extremo de contagios en la provincia de Santa Fe y a la brevedad esto podría cambiar, “Hemos alcanzado un pico bastante considerable y hay más casos de los que tenemos en vista. Aparentemente estamos en la cantidad máxima de casos y esperamos que lentamente empiecen a descender en los próximos días”, señaló el infectólogo Damián Lerman.

"Algunas personas no van a la consulta, no se testean, no se hisopan; los cambios que hubo últimamente hace que no sepamos que están infectados”, remarcó el especialista.

Los cuidados deben continuar, claramente esta nueva variante es altamente contagiosa y ante esta situación se sigue reomendando la ventilación, el uso de barbijo y la distancia social que ayudarán a prevenir el aumento de casos, “El virus ha aprendido en todo este tiempo a acostumbrarse a las barreras que le fuimos proponiendo; y si bien los lugares cerrados son muchísimos más propicios para el contagio, la variante Ómicron es altamente infectiva”.

Dosis de refuerzos

“Es importante, está visto en la mayoría de los estudios que se publicó en todo el mundo. Disminuye el contagio y la posibilidad de tener enfermedades graves”.