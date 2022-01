Garcés, el jugador-hincha que firmó hasta 2024 con blindaje

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 25.01.2022

En la negociación final, que arrancó hace varios meses, fue determinante Marito Sciacqua como Director Deportivo. Además de Garcés, el mismo grupo representa a Brian Farioli, Ignacio Chicco y varios juveniles de reserva.

"Tiene pasaporte español desde hace tiempo", cuenta su agente

Luego de varios meses de ir y venir, finalmente en las últimas horas Colón llegó a un acuerdo con la representación de Facundo Garcés y el zaguero-jugador-hincha estampó la firma hasta el mes de diciembre del 2024, por lo que tendrá garantidos tres años de contrato a partir de hoy. El primer vínculo profesional del cuevero se terminaba en diciembre de este año y las negociaciones arrancaron hace tiempo. Ahora, como novedad y dentro de una cláusula de confidencialidad, las dos partes (el club y su agente) firmaron una cláusula de blindaje y salida. Por lo que trascendió de manera extraoficial, por debajo de los 4 millones de dólares.

Guillermo Fechenbach fue quien llegó a Santa Fe para materializar la firma como agente de Facu. Además de Vignatti y Garcés, que se sacaron la fotito tradicional para las redes oficiales de la institución, participaron del acuerdo final Gustavo Ingaramo y Ricardo Lavini en la parte administrativa.

"El final del contrato se venía encima, incluso en junio podría haber acordado con otro equipo, algo que nunca se nos cruzó por la cabeza: el deseo de Facundo Garcés era seguir en Colón y en ese sentido nos pusimos a trabajar. Facu quería quedarse acá y el club le hizo un reconocimiento merecido con el actual contrato. Fue importante, en el acuerdo final, la incidencia de Mario Sciacqua como Director Deportivo de Colón. No vamos a dar a conocer la cifra, pero sí es real que el club le puso un blindaje ante una posible oferta del exterior", expresó su agente por la 96.7.

Desde la misma oficina de representación de futbolistas, con oficinas en Buenos Aires y Madrid, además de Facundo Garcés, representan a Brian Farioli ("el chico volvió y se siente considerado por Falcioni; está muy a gusto"), al golero Ignacio Chicco y a varios juveniles de la reserva de AFA que ya fueron vistos por el actual entrenador del plantel profesional sabalero.

De a poco, con los tiempos de Vignatti, Colón fue "acomodando" los contratos de los chicos de abajo que dieron la vuelta olímpica de la mano de Eduardo Rodrigo Domínguez. Primero, lo de Eric Meza; ahora lo de Facundo Garcés. Sin dudas, el próximo gran objetivo será el contrato de "La Joya" Facundo Farías.

Con 22 años, una estrella en el pecho y 42 partidos en la Primera División de Colón, Facundo Garcés piensa en consolidarse con Julio César Falcioni y soñar con una transferencia. "Facundo tiene desde muy chico el pasaporte español, por lo que es un problema menos. Cada vez que hubo ofertas, tanto de México como de Europa, se la trasladamos a Colón y nunca conformaron. Con la proyección que tiene, seguramente las ofertas seguirán llegando al club; por éso se incluyó la cláusula de salida", comenta desde Rosario su agente Guillermo Fechenbach.

"De hincha a jugador, de las tribunas a la cancha. Hoy continuamos el vínculo con @FacundoGarces33 para seguir en el Club del pueblo. #GarcesCampeón. #ColónNoSeDetiene", fue el posteo de la popular entidad del Barrio Centenario en sus cuentas oficiales de redes sociales. Así, el jugador-hincha puso el gancho hasta el 2024 con una cláusula de blindaje ante una posible salida de Colón, por ahora su lugar en el mundo.

Primero con Patronato

Tal cual lo acordaron Julio César Falcioni con Iván Delfino, este miércoles a las 17 se jugará el primer Colón-Patronato, en horas de la tarde y en el predio deportivo sabalero sobre la Autopista Santa Fe-Rosario. Serán, en principio, dos tiempos de 35 minutos. Primero titulares y luego suplentes. El sábado, en horario a definir, será la revancha, también en Santa Fe.

Sandoval, el que traba con la cabeza

"Fue todo muy rápido, me llamó mi representante un domingo y me preguntó si me interesaba la posibilidad de Colón, le dije que sí y en cinco días arreglamos todo", comentó una de las nuevas caras del Colón 2022 de Julio César Falcioni, el charrúa Jonathan Sandoval. "Tuve la primer charla con Mario (Sciacqua) y después hablé con Julio (Falcioni). Le manifesté cual era mi deseo para este año. Puedo jugar de lateral, carrilero, volante, y hasta jugué de central pero no me siento cómodo porque me gusta ir y venir. Con el club tenemos la misma ambición para este 2022″, dijo el ahora ex Argentinos Juniors al programa ADN Gol 96.7.

"Colón siempre fue un club que nos complicó, que fue duro. Últimamente el club ha logrado cosas importantes y ojalá que pueda ayudar para seguir por esa misma senda y camino de los triunfos. Cuando me fui de Argentinos le dije a Elías Gómez que lo esperaba en Colón; sé que es fuerte el interés de River por él y seguramente decida ir ahí", expresó Sandoval. En un primer momento, la idea de Falcioni fue "buscar los dos laterales de Argentinos, el 4 y el 3".

"No soy bueno para perder, nunca me gusta perder, hago cualquier cosa para ganar, si tengo que trabar con la cabeza lo voy a hacer", ratificó Sandoval hoy por Radio Gol, una frase que se había hecho conocida por una entrevista en el diario deportivo "Olé".

Y finalmente, contó una anécdota: "En la cancha de Colón, hace un un par de torneos, me tocó atajar. Me acuerdo que perdimos pero yo terminé invicto con el "Pulga", que me intentó picar un tiro libre. Pasa que un día, en Copa Argentina, expulsan al arquero y Heinze me mandó al arco. Entonces, cuando pasa algo me miran a mí...", explicó Sandoval de manera risueña.