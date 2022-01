Christian Eriksen volvió a entrenar con la reserva de Ajax tras su problema cardíaco

El mediocampista danés Christian Eriksen volvió a entrenar con el Jong Ajax, la filial del Ajax de Ámsterdam, con el objetivo de mantenerse en forma hasta que encuentre nuevo equipo luego de su ataque cardíaco ocurrido el 12 de junio pasado cuando se desplomó en medio del partido entre Dinamarca y Finlandia por la Eurocopa.



"Estoy muy feliz de estar aquí", señaló Eriksen, que jugó en el conjunto neerlandés (2010-2013) antes de fichar por el Tottenham. "En el Ajax conozco a la gente, es como volver a casa porque estuve aquí mucho tiempo. Todas las instalaciones están disponibles y con el Jong Ajax puedo entrenar a alto nivel en grupo", dijo el futbolista de 28 años que se desvinculó del Inter de Milán.

Legends are always welcome ♥️@ChrisEriksen8 is training with Jong Ajax this week. The Danish international is working to keep his fitness levels until he finds a new club.