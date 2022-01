https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 25.01.2022

20:14

Murphy conmocionada Voces en la marcha por el crimen de Marina: "Queremos que esto no suceda nunca más"

En medio del reclamo de justicia por el femicidio en Murphy, la presidenta comunal Graciela Masante se acercó al lugar para apoyar el pedido de soluciones. Desde Ni una menos Murphy, Nancy Heredia, dijo que si bien el homicida se suicidó, hay responsables por este crimen.

La presidenta comunal Graciela - Foto: Gentileza

En medio de la concentración, que reunió unas 400 personas, se hizo presente en el lugar la presidenta comunal de Murphy, Graciela Masante, quien hasta ese momento estaba acompañando a la familia de Marina en su velatorio.

“Es un momento desesperante para Murphy porque realmente es para nosotros un dolor inmenso, por la familia y si bien no vinimos antes (a la marcha) estábamos acompañando al sepulcro y estábamos reunidas en el CIC con parte de su familia y dos de sus hijos; además vinieron autoridades del Ministerio de Igualdad y Género de la provincia”, mencionó la jefa comunal a Sur24, a quien los manifestantes le pedían que esté en el lugar al lado del pueblo pidiendo justicia por el aberrante femicidio de Marina del Carmen Espíndola, de 49 años, perpetrado en manos de su ex pareja, un policía de la región.

“Hace de las 2 de la madrugada que estoy con este hecho, fui al lugar del crimen y lo único que quiero es que esto no suceda nunca más, esperamos resoluciones”, dijo Masante.

“Estaba enfermo”

A su vez, Nancy Heredia del movimiento “Ni una menos” Murphy, habló con Mauro Dalmazzo y Jorge Pavia para Sur24, y reflexionó: “No son cosas que uno pueda digerir rápido, vivimos en un pueblo donde todos nos conocemos; nuestro reclamo va a ser hoy porque creemos que Marina termina asesinada pero el femicida (Gabriel) quien a la vez es abandonado por toda la institución porque se veía que no estaba en sus cabales, que estaba enfermo”.

“Entonces -siguió- lo preocupante es cómo su entorno no podía verlo, siendo que estaba bajo tratamiento psicológico y por qué sus superiores le permitieron portar un arma; queremos respuestas porque podrían haberlo frenado mucho antes”, aseguró.

Y reiteró que le habían sacado el arma reglamentaria pero luego se la entregaron, cuando “a Marina ya la había amenazado con esa arma”, fustigó.

Como se sabe, el autor del asesinato de Marina, luego de ultimarla se disparó en la boca, agonizó unas horas en el Hospital de Venado Tuerto y luego murió. A esto, Heredia dijo: “Que no nos ninguneen con que no hay homicida, las cosas tienen que cambiar y van a cargar con la muerte de Marina para siempre. Hubo homicida y pareciera que para ellos no lo hay, pero sí hay responsables”.