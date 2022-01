El hijo del productor rural viral: "Realidad triste la que vivimos porque no hay solución de los gobiernos"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La camioneta tapada por el agua y el hombre sobre su techo sorprendieron en las redes, además de reflejar un problema de larga data.

La imagen puso de manifiesto las dificultades que atraviesan los productores agropecuarios del sur-sur santafesino para transitar por los campos. Elevaron el reclamo a los gobiernos Nacional y Provincial para buscar soluciones a una problemática de larga data.

El lunes, Sur24 exponía la foto, que rápidamente recorrió el país, del productor rural de San Gregorio, Armando Rey, con su camioneta tapada casi en su totalidad por el agua en la ruta S2 que une Santa Fe con Buenos Aires. Quien dio a conocer la imagen fue su hijo Enrique y contó más detalles sobre la realidad de los caminos rurales y las travesías de los productores para ingresar a sus campos.

“Ese es un camino de tierra que une las provincias de Buenos Aires y Santa Fe, incluso sale a la ruta 7 y a nosotros nos queda mucho más corto que dar toda la vuelta por Diego de Alvear para tomar esa arteria. Mi viejo salió a recorrer los campos para ver como estaban los cultivos y cuando pasa por ese camino, que suele tener agua, hay unos alcantarillados que están mal hechos y tapados por 20 cm de agua no los vio y se cayó”, aseguró Enrique Rey.

“La camioneta se llenó de agua y no sabemos si va a tener arreglo; está parada en un galpón hasta que el seguro decida que va a hacer”, contó el productor de San Gregorio.

Descontento

Enrique Rey, actual presidente de APRUSFE (Asociación de Productores Rurales del Sur de Santa Fe - Afiliada CARSFE), dio detalles sobre la tasa vial que pagan los productores para el arreglo de los caminos, reclamando sobre el destino de esos fondos. “Lamentablemente se paga una tasa vial que va al Estado y no sabemos dónde se usa ese dinero, porque para arreglar los caminos no está”, afirmó Rey, añadiendo que “mi viejo fue presidente de la Asociación de Productores y estuvo luchando años por el tema de los caminos y ahora yo estoy en su lugar haciendo lo mismo y con el tema de la laguna La Picassa para poder sacar el agua, porque cada vez que llueve nos anega el camino y no podemos pasar a ver los cultivos ni entrar los campos”.

“Es una realidad tristísima la que estamos viviendo, porque no hay solución de los gobiernos. Nosotros queremos que los gobiernos Nacional y provincial se contacten para llegar a un acuerdo. No pedimos que nos regalen, sino que nos den una mano para arreglas los caminos. Dentro de dos meses hay que sacar los cultivos y no se puede pasar porque las calles están con agua y destrozados. Ellos recaudan, pero nosotros necesitamos que las cosas estén en orden y no lo están”, sentenció el oriundo de San Gregorio.