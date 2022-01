https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Porno venganza" Escándalo en Italia: robaron vídeos sexuales a la árbitra Diana Di Meo y fueron publicados en Telegram y WhatsApp El culpable se enfrenta a 6 años de cárcel: "Compartir los vídeos también es un delito", avisa la colegiada.

La árbitra italiana Diana Di Meo está viviendo denuncia que le han robado varios vídeos privados de contenido sexual y los han publicando en Telegram y WhatsApp. Una 'porno venganza' que está causando un escándalo en el país transalpino después de que los vídeos de carácter sexual de su pasado salgan ahora a la luz.

"Están compartiendo mis vídeos privados en redes sociales como Telegram y WhatsApp, contenidos que yo no he compartido y algunos de ellos grabados sin mi consentimiento", ha denunciado la colegiada de 22 años en su cuenta de Instagram. El culpable de difundir los vídeos íntimos a Di Meo podría enfrentarse a una condena de hasta seis años de cárcel.

La joven explicó cómo se percató de los hechos: "Me enteré de estos vídeos gracias a unos chicos. Lo denuncié en las redes sociales para ganar fuerza, porque llevaba dos días encerrada en la casa. Es una situación que no le deseo a nadie, estoy tratando de resistir pero no todos lo logran".

Quiere ayudar a otras mujeres

Diana Di Meo se ha propuesto ayudar que sufran una situación parecida a la suya: "Estoy aquí para hablar de esto. Muchas de nosotroas no podemos hacerlo y se esconden. Espero poner voz a todas esas víctimas que son culpabilizadas, cuando en realidad el culpable está al otro lado de la pantalla. Ya sea por difundir o compartir".

Tras trascender la denuncia el nombre de Diana Di Meo, la árbitra avisa de que los investigadores "están rastreando a los autores y a los involucrados en compartir los vídeos, porque eso también es un delito".

"Compartir los vídeos también es un delito"

"Debemos denunciar estos vídeos y las personas que siguen compartiendo estas cosas. Hoy la víctima soy yo, mañana podría ser una persona cercana a los que quizás ahora están viendo los vídeos y sonriendo", insistió.