Aseguran haber visto más ovnis en varias localidades del sur de Santa Fe

Miércoles 26.01.2022

Vecinos de Sancti Spiritu, Amenábar, Venado Tuerto y Maggiolo reportaron haber visto Objetos Voladores no Identificados en el departamento General López.

Luego del avistamiento de un supuesto OVNI en la localidad de Sancti Spiritu -a 51 kilómetros de Venado Tuerto-, que apareció en las fotografías de un grupo de personas que intentaban captar la tormenta eléctrica que se desataba en el sur de Santa Fe el pasado sábado, ahora se suman nuevas voces que también afirman haber visto Objetos Voladores no identificados en distintas localidades de General López.

Una nueva fotografía publicada por Fm Fénix de Amenábar muestra un objeto luminoso y circular surcando el cielo de esa localidad. La imagen fue capturada en la zona rural del distrito y se puede ver un misterioso objeto circular en el cielo que parecería tener luces en su base.

Pero ese no fue el único caso. Un vecino de Venado Tuerto también afirma haber divisado un objeto volador desde el patio de su casa, que volaba con dirección este a oeste, sin emitir sonido alguno. También una habitante de Maggiolo afirmó que ese mismo día vieron un objeto plateado que “iba para el lado del oeste. No sabemos que era y no hacía ruido”.