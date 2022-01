Carlos Ghisolfo: "Siempre estamos a disposición de la directiva, pero nunca nos llamaron"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

"Ganar clásicos o clasificar a copas nos encantan, pero son objetivos que ya no nos deben conformar", señaló.

"Ganar clásicos o clasificar a copas nos encantan, pero son objetivos que ya no nos deben conformar", señaló.

Carlos Ghisolfo, principal referente de Glorioso '89, señaló que "nuestra política es la de ser críticos y propositivos a la vez. Seguimos cuestionando el desmantelamiento de planteles, las malas ventas, el no tratar la auditoría, el no brindar información clara al socio, el no apuntar al predio o a realizar obras que el unionista merece. En lo propositivo, nos alegró el ascenso en básquet y colaboramos con ellos. Incluso entendemos que la política que implementan debe ser replicada en las otras disciplinas. Estamos a disposición de la Directiva, aunque es real que nunca nos han convocado".



Sobre el rol de la mujer en la vida del club, dijo que "tenemos amplia participación de las mujeres en la Agrupación. Ellas nos dan una visión distinta y complementaria a la nuestra y eso enriquece la propuesta. La idea es ampliar más su injerencia para que ocupen cargos importantes. En lo deportivo avalamos la participación del fútbol femenino en AFA, porque se lo ganaron en base a títulos y a promoción de jugadoras a otros clubes y a selecciones nacionales. Y no nos olvidamos de los otros deportes, caso hockey, vóley, etcétera, que, como otras actividades, subsisten con rifas en un club que supuestamente da superávit".



-¿Cómo suponen que serán los tiempos políticos y cuál es la relación con las otras Agrupaciones?



-Si se cumplen los plazos estatutarios, a lo que no es muy afecto el presidente, y el ejemplo está nuevamente en la convocatoria fuera de término a la asamblea anual ordinaria, las elecciones deben ser en abril. En cuanto a las otras agrupaciones, la gente nos pide unidad. En ese sentido tenemos charlas y actividades con Triunfo Tatengue. En cuanto al otro frente, siempre decimos que nuestro límite es la falta de transparencia en el manejo económico y financiero del club y la supuesta deuda con Spahn. Aclarado eso, estamos dispuestos a consensuar si se privilegia un programa de gobierno y no sólo las elecciones; lamentablemente, no hemos tenido respuesta de Tate Campeón a las invitaciones para charlar.



Ghisolfo ratificó a Oscar Sabino Regenhardt como el hombre elegido para la coordinación de las formativas, a la vez que insistió en "hacer pocas incorporaciones y de nivel, para jerarquizar y potenciar al equipo que ya tenemos. Lógicamente, lograr el predio propio".



El estadio cumplirá en algunos años los 100 años, ya que fue inaugurado en 1929, "hay que reveer el proyecto y terminar las obras para refuncionalizarlo y convertirlo en un estadio que se explote a diario".



-Hablaste del predio. ¿Avanzaron en alguna idea?



-Tenerlo es fundamental si querés desarrollar un proyecto serio y nosotros tenemos el predio; es por ello que realizamos un proyecto que contempla las canchas de fútbol, incluso sintéticas, de hockey y rugby. También el lugar de concentración y un gimnasio de primer nivel. El predio y una Tatenguita refuncionalizada, serán orgullo tatengue.



Respecto de los recursos para llevar a cabo estos proyectos, dijo que "hay que sacarlo de las buenas ventas, la explotación de la marca Unión, la cuota societaria, los sponsors, el fideicomiso y los aportes de socios que ya se comprometieron, sobre todo para los primeros meses de gestión".



Sobre la imputación penal a Spahn, señaló que "vemos con preocupación el silencio de la dirigencia con respecto a la imputación, bajo la figura de "Defraudación por administración fraudulenta" en el Club Unión, al presidente Luis Spahn. Quedó demostrado que las denuncias que hacíamos con respecto al desmanejo de las finanzas eran ciertas, tan ciertas como el resultado de la Auditoría, la cual fue boicoteada por la Directiva y Tate Campeón. Para nosotros, el presidente debería dar un paso al costado y se debería llamar a una Asamblea Extraordinaria para informar sobre qué está pasando realmente en la administración del club. Es muy grave la imputación, por eso presentamos notas sobre estas cuestiones tanto a la comisión directiva como a la Comisión Revisora de Cuentas, en este último caso teniendo en cuenta que avaló, sin cuestionamientos, todo lo que hoy se objeta judicialmente.



Por último, dijo que "no es verdad que no se puede exigir más. Nos encanta ganar clásicos y clasificar a Copas, celebramos lo obtenido y les estamos agradecidos al cuerpo técnico y jugadores. Pero eso, hoy, ya son objetivos que no nos deben conformar. Le exigimos a la Directiva que esté a la altura de las circunstancias y que refuercen este equipo de jóvenes para afrontar, con hambre de gloria, los tres campeonatos que disputaremos".

Komar pide jugar en Central



​El zaguero de Talleres de Córdoba Juan Cruz Komar, quien dejó de entrenarse en su club, está en Rosario, su ciudad natal, donde practica por su cuenta y pidió que los dirigentes de la entidad cordobesa accedan a transferir una parte de su pase a Rosario Central, del que es hincha confeso.



"Mi sueño es jugar en Central", confió el marcador interior, de 25 años, quien recibe el apoyo de los hinchas "canallas", que quieren verlo en su equipo.



Los dirigentes de Central negocian la adquisición de la mitad del pase de Komar con sus pares de Talleres, en una puja en la que ambos pulsan por el 35 por ciento del pase del volante Rodrigo Villagra, que pertenece al club del barrio de Arroyito, como una parte de un posible acuerdo.



En tanto, una fuente de Futbolistas Argentinos Agremiados advirtió a Télam que "Komar dejó de entrenarse en su club, pero primero hay que ver si el club tiene una deuda con el jugador, en cuyo caso el futbolista debería enviarle un telegrama a la institución para reclamar el pago como condición para reintegrarse a los entrenamientos".