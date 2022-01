Línea directa: "basta de tanto odio", "hijos rehenes" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 26.01.2022 - Última actualización - 15:49

15:46

Baja tensión e indolencia

UN LECTOR

"Siendo las 14.40, del sábado 22, en la zona de la Costa, con una temperatura ambiental altísima, tras un día bochornoso, nuevamente estamos a merced del desatino que es la EPE. Los que tienen medidores de tensión en sus viviendas están registrando 240 voltios; a los dos segundos 216, y así, permanentemente sube y baja la tensión. La gente tiene que estar desenchufando todos los artefactos y rezar para que no se les quemen. Uno ya se siente impotente, porque nadie es responsable de esto: ni el director de la EPE, ni el gobernador, ni el Ministerio de Obras Públicas, ¡¡¿qué hay que hacer para que tomen en serio sus funciones?!!, ¿o no se dan cuenta de que fueron elegidos, designados, para atender los problemas de la gente, para tratar de que la vida sea un poquito más llevadera? Duele la impunidad, la indolencia y la incapacidad que tiene toda esta gente. Uno ya no sabe en qué términos plantearlo. ¿Pero realmente se darán cuenta de que están al servicio de la sociedad?, ¿de que han sido designados para organizar las cosas? Porque nadie es responsable. Encima uno llama a la EPE y te dicen que llamés otro día, que no te pueden atender. ¡Una cosa de locos, realmente! Y esto hace desde hace mucho tiempo, pero este año se ha agravado. Es una empresa desastrosa. Pero lamentablemente, el Estado está ausente en todas las áreas. No hay manera de hacer reaccionar a ningún funcionario. El Estado está dormido y encima es caro. Simplemente agradezco al diario, queríamos denunciar esta situación una vez más; y alguna vez quizás a esta gente se le mueva algún cabello...".

****

Fantasía y realidad

MARIO PILO

"El mundo es lo que uno quiere que sea y este no es el mundo que queremos. Sigamos luchando para cambiarlo. Que cada uno haga su parte, su gota de agua que llena el vaso, su grano de arena que forma una playa... No nos conformemos ni nos rindamos. Hay hombres que luchan un tiempo y son valorados; hay hombres que luchan mucho tiempo y son valiosos; hay hombres que luchan toda la vida. Esos son imprescindibles, dijo Bertolt Brech. No es con la holganza promedio argentina; es con sangre, sudor y lágrimas como lo lograremos. Para poder ser dignos ante el mundo, que nos observa con atención. Un gran poder implica, por el Pacto Social originario, una gran responsabilidad. Salvo para la dirigencia política argentina, para el gobierno. Para ellos es solo una gran oportunidad para robar y corromper las instituciones republicanas".

****

Familia en situación de calle

MARÍA DE CIUDADELA

"Por este medio, quería dar a conocer que hace más de 5 días que hay una familia donde estaban las vías del ferrocarril y ahora es el Paseo Ciudadela, entre Francia y Gutiérrez. Allí se ubica esa gente, con unas caripelas terribles. Tienen un sillón de ruedas, que al principio pensábamos que lo necesitaban, pero ahora nos dimos cuenta de que lo utilizan para fingir una invalidez, porque pasan personas y alguien de ese grupo se sienta en el sillón y se va la gente y entonces se levanta. Hacen sus necesidades fisiológicas ahí mismo, no tienen problemas. Se ubican donde está la Virgen... Pasan motos, no sé qué les dejan o les traen, o llevan, porque eso no lo puedo ver, pero pasan y es todo muy sospechoso... Llamamos a la policía, hablaron con ellos y no pasó nada. Quedó todo igual. Los vecinos tenemos miedo, porque la mayoría somos gente grande; en el caso mío vivo sola".

****

Basta de tanto odio

UN ARGENTINO

"Soy un lector de este diario desde hace muchos años. Y quiero enviar un mensaje a quienes escriben en esta sección. Todos somos libres de expresarnos, todas las ideas son importantes, las reflexiones, los pensamientos. Por eso me permito sugerir que terminemos con el odio, o la grieta, o la manía de denostar siempre, con desprecio y resentimiento, sea por política o por cuestiones sociales. Basta de tanto odio, a nada nos ha conducido. Llegó la hora de hablar en positivo y apoyar a quien se considere el mejor. Es lo más efectivo de los convencimientos. Nunca creí que el que quiere desprestigiar a un oponente por medio de palabras agresivas pueda tener razón; al contrario, es interpretado como un desequilibrado que agrede verbalmente, porque no tiene fundamentos razonables ni convicción. El odio lo único que logra es un clima de confusión y descreimiento".

****

Llegan cartas

Hijos rehenes

MARTA SNAIDERO

Pasan los años y una maniobra sigue activa.

La falta de madurez de los progenitores al no consensuar tener descendencia o embarcarse en la epopeya de "traer hijos al mundo" total... vienen con un pan bajo el brazo, se acrecienta cuando llega el momento de conocer al otro, en la separación.

Es necesario tener en cuenta la equivocada decisión de "quedar embarazada" para resolver conflictos que irán in crecendo cuando la cuota alimentaria no alcance para cubrir otras necesidades que no sean del menor.

Y es aquí cuando esa criatura -deseada o no-, se transforma en el trofeo no ganado pero sí apropiado en la disputa parental.

¿Acaso madres o padres no tienen un minuto para recapacitar sobre el tremendo daño que causan a quienes dicen amar?

Sí, pero su egoísmo puede más y llegará el día en que les pasarán "factura". Los momentos de "tironeo" vendrán a sus memorias y deberán acudir a su propia madurez para no imitar y repetir errores con sus propios hijos.

Cualquier excusa vale tanto sea de un lado o del otro, el dinero no alcanza; una nueva pareja; hijos con ésta, para desorganizarle la vida a los pequeños.

Cercenan su libertad de ver a papá ó a mamá, abuelos, tíos, primos. Les marcan un nuevo calendario: "hoy no te toca llevarlo", "traelo antes de tal hora, si no te denuncio"...

El panorama que se les presenta a los inocentes "que no pidieron venir a este mundo", no es para nada alentador y la estabilidad emocional y la salud, se verán comprometidas.

Les quitan voz, ya que todavía no tienen voto. Les inventan fiebres, cumpleaños y "no quiere verte". Todo es una vil mentira para profundizar el dolor del progenitor/a.

¿El final de la historia? Aparecen en escena psicólogos, asistentes sociales, jueces que quizás no supieron llevar su propio barco a buen puerto y obviamente, "aves negras" que aconsejan hacer denuncia tras denuncia en pos de generar más honorarios.

El menor debe ser escuchado. Los derechos internacionales que no se cumplen y el temor a una agresión o la negación de algo que los distrae o les gusta, está a la orden del día.

Los hijos son, ante todo, seres humanos que mañana serán mayores y aunque hagan el esfuerzo, no olvidarán.