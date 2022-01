Línea directa

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 26.01.2022 - Última actualización - 16:00

15:57

Sin energía en un día bochornoso

UN LECTOR DE SAN CARLOS CENTRO

"Es increíble lo que hacen... Les hago un gran llamado de atención a los directivos de la EPE, que determinan hacer una reparación hoy jueves, cortando la energía, en el día más caluroso del año, sin ningún tipo de previsión de nada. Decían que era para arreglar 4 transformadores. Asimismo, se vio afectado el correcto suministro de agua potable".

¿Bonificación más intereses por inflación?

JULIO

"¿Alguien ha vito la oferta que hace la Municipalidad de Santa Fe para hacer el pago de las tasas en un pago único adelantado? En general, estas opciones implican un descuento en el pago total. En el caso particular de Santa Fe incluye un recargo. Esto es debido a que aplican en las cuotas, que uno está pagando adelantado, el aumento que implica la inflación. Esto ya lo hicieron así al menos el 2021. Santa Fe aplica un 17 % en el segundo trimestre y un 28 % para el último semestre. Así para una cuota de 1.000 en enero se pagará 1.170 en abril y 1.280 a partir de julio. El total con inflación sería de 14.190. ¿Cómo Santa Fe aplica el descuento del primer mes? Si me van a perdonar un mes, porque me perdonan enero, que es el más barato, ¡¿y me cobran hoy diciembre al precio 'que tendrá' en diciembre?! Resumiendo: si uno pagara todo el año por adelantado, sin ningún beneficio, debería abonar $ 12.000; si te bonifican un mes, el pago total debería ser de $ 11.000. Sin embargo, el precio 'bonificado' de Santa Fe es de $ 13.190, por la curiosa idea de cobrarnos hoy, por adelantado, los meses actualizados a futuro. No estamos hablando de que nos financian algo y por eso debemos pagar recargo: ¡¡estamos pagando por adelantado!! Así, perdónenme, pero sigo pagando mes a mes. Como sugerencia, además de hacer una bonificación real para los que pagan por adelantado, podrían hacer algún tipo de bonificación para débitos automáticos o pagos puntuales. Córdoba puede ser un lindo ejemplo. Gracias por la atención".

Para pensar y analizar

UN ASIDUO LECTOR

"Algo raro está pasando en el mundo y todos estamos tan distraídos. La crisis económica financiera de los EE.UU. está pronto por estallar y lo dicen todos los expertos en economía internacional. Esto nada tiene que ver las fake news o los sistemas conspirativos. Es una realidad a todas voces. EE.UU. tiene una deuda explosiva, que tarde o temprano erosionará la economía mundial. Por otra parte, el tablero del poderío mundial se ha modificado con la aparición de China, Irán y el resurgir de Rusia como potencia. Del otro lado, EE.UU. y la OTAN tratan de imponer límites a ese crecimiento de poder. Si a esto le agregamos lo que nos sucede con el clima, con calores y fríos extremos, el agotamiento de los sistemas económicos mundiales por haberse manejado con una moneda virtual que ha creado un globo aerostático a punto de estrellarse. Una pandemia que no será sencillo vencer. Rumores de conflictos graves, como los de Taiwan y Ucrania, con la movilización de tropas de varios ejércitos. Volcanes que arrojan su lava incandescente por el aire. Entonces debo decir que nunca nadie pudo imaginar que podríamos vivir en persona un apocalipsis así. Convendría ponernos a estudiar y analizar qué nos dijo Jesús y qué está escrito en la Biblia; por ejemplo en el libro de Mateo, capítulo 24. Para pensar y reflexionar sobre los tiempos actuales".

Jesucristo: la luz del mundo

SUSANA PIERONI (*)

El temor y el miedo son sentimientos que han aflorado mucho en estos últimos tiempos. Nos ha azotado una pandemia que verdaderamente ha despertado estos sentimientos de temor, miedo, de que no sé qué va a pasar, de desesperanza, ansiedades, depresión...

El miedo, el temor simbolizan mucho la oscuridad, las dudas... Nos lleva a no saber dónde estamos, cómo vamos a seguir... Muchos nos hemos vuelto como niños temerosos, que necesitan la seguridad de un padre, de una contención, de sentirse protegidos...

Podemos sentir temor a lo que puede suceder en el mañana, por enfermedades, por algún acontecimiento; por lo que está sucediendo con la naturaleza, el calentamiento global, la muerte de especies tanto animales como la deforestación, sequías, etc. Tenemos miedo y como seres humanos no lo podemos evitar.

Jesucristo dijo que Él es la luz del mundo. Eso significa que Él ilumina, entonces con su presencia ya no podemos estar en la oscuridad y sentir miedo. Él ilumina nuestro camino, nuestra vida, nuestro corazón. Y esa luz que Él representa es lo que nos da la seguridad de que aun lo que pase en el mañana y en la Tierra, nosotros estaremos seguros, porque ya no andaremos a oscuras, en tinieblas, temerosos, perdidos, desorientados, ya que estaremos guiados por la Luz del Mundo.

¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es este hombre que se atrevió a decir que Él es la luz del mundo?

Jesucristo es el Hijo de Dios. Aquel que un día fue muerto en la cruz. Al que muchos recuerdan en Navidad, en Semana Santa, como el Hijo de Dios. Es lo es, pero vino para Iluminar el mundo, a mí, a vos, a todos, para no estar en medio de la oscuridad y temores.

Dios lo mandó con ese propósito: para iluminar el planeta, pero también para ser ese Ser precioso que ilumina tu propia vida.

Cuando Jesucristo llega a nosotros, cuando aprendemos a conocerlo verdaderamente, todo lo malo desaparece, las dudas, temores, etc. Todo eso se disipa cuando Él entra en nuestro corazón. Pero ¿cómo entra Jesús en nuestro corazón? Son solo 3 pasos que pueden cambiar tu vida, tu día, tu futuro; que te van a quitar todo temor que puedas sentir.

Es simplemente: 1) reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios;

2) entender que murió en la cruz por nuestros pecados, para perdonarnos, para darnos vida, para iluminarnos y para que tengamos vida eterna. Y luego resucitó;

3) este es el paso más importante: abrir nuestro corazón y recibirlo como nuestro Salvador personal; el que trae la salvación a nuestras vidas.

Vino para darnos vida y vida en abundancia.

Este es el plan de Dios para la humanidad desde un principio y hoy sigue vigente.

Acordate: JESUCRISTO ES LA LUZ DEL MUNDO. Y donde Él está ya no hay miedos, ni sombras, ni temores... Él ilumina tu existencia.

Yo bendigo tu vida en este día. Y si llevás a cabo estos tres pasos tan importantes, el resultado va a ser un cambio trascendente en tu diario vivir y camino.

Cualquier temor que te invada, a la muerte, a enfermedades, a pérdidas, por los fenómenos climáticos, catástrofes que se están desatando en diversos lugares, refugiate en Jesucristo. En Aquel que dijo: Yo soy la luz del mundo.

(*) Perteneciente a la Iglesia Evangélica Brazos Abiertos