https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 26.01.2022 - Última actualización - 16:54

16:43

Por cuarta vez desde su regreso, el argentino se sube al ring con dos objetivos disímiles: el retiro en caso de derrota y la búsqueda de una pelea por el título mundial si logra vencer.

Este jueves Sergio "Maravilla" Martínez vuelve a pelear: en Madrid y ante el inglés Macaulay McGowan Por cuarta vez desde su regreso, el argentino se sube al ring con dos objetivos disímiles: el retiro en caso de derrota y la búsqueda de una pelea por el título mundial si logra vencer. Por cuarta vez desde su regreso, el argentino se sube al ring con dos objetivos disímiles: el retiro en caso de derrota y la búsqueda de una pelea por el título mundial si logra vencer.

Por cuarta vez desde su regreso al boxeo profesional, el argentino Sergio "Maravilla" Martínez protagonizará una pelea oficial cuando enfrente este jueves al británico Macaulay McGowan, en Madrid, con dos objetivos disímiles: el retiro en caso de derrota y la búsqueda de una pelea por el título mundial si logra vencer.

Martínez, ex campeón del mundo de los medianos de la OMB, subirá al cuadrilátero del estadio Wizink de la capital española alrededor de las 15:00 (hora argentina), con televisación de ESPN2 y la plataforma Star+.

Será la 60° pelea profesional para el oriundo de Quilmes, que busca un poco de certeza en su futuro como pugilista, a poco de cumplir 47 años. "Estoy a una derrota del retiro y esa es mi motivación", dejó el argentino, dueño de un récord de 54 victorias, 3 derrotas y 2 empates.

"No quiero perder, no quiero retirarme, quiero disputar el título mundial, quiero ganarlo, quiero pelear contra los mejores. Sé que todo me está acercando al título mundial y que todo el trabajo que estoy haciendo está enfocado en llegar a eso", agregó en un video que publicó esta semana en su cuenta de Instagram.

Ese fue el objetivo que empezó a edificar desde que en agosto de 2020 volvió a calzarse los guantes después de seis años de retirado para hilvanar cuatro triunfos consecutivos: el español José Miguel Fandiño, el finlandés Jussi Koivula (en diciembre de ese año) y el inglés Brian Rose (en septiembre de 2021).

Quien espera en esa chance mundialista, por el momento, es el japonés Ryota Murata, monarca de los medianos de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB). "Buscamos rivales que vayan exigiéndome cada día más y McGowan es un buen rival. Va a salir a ganar el combate y eso es lo que necesito para seguir progresando, mejorando y acercarme al (título) mundial", explicó Martínez en una entrevista publicada en el diario deportivo Marca.