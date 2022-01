La hermana del argentino asesinado en México cree que el ataque fue un mensaje para el dueño del local

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

“Creo que el dueño denunció algo que no debió denunciar y lo fueron a buscar a Federico “, sostuvo.

Un argentino que trabajaba como gerente de un club gastronómico de la localidad mexicana de Playa del Carmen, en el estado de Quintana Roo, fue asesinado a balazos en el establecimiento y, según dijo su hermana, los asesinos buscaban al dueño del lugar y le “dieron un aviso” matando al empleado.



Fuentes de la investigación informaron a los medios de prensa local que la víctima es Federico Mazzoni, gerente general de “Mamita’s Beach Club”, un club de playa gastronómico situado en la calle 28, de Playa del Carmen.



Voceros de la pesquisa detallaron que Mazzoni fue atacado a tiros este martes a la tarde, cerca de las 17.50, y que al llegar la policía al lugar ya había fallecido.



Por su parte el fiscal general de Quintana Roo, Oscar Montes de Oca, manifestó a la prensa que “la primera investigación señala que fueron dos sujetos que platicaron con la víctima y posteriormente huyeron”.



Esta mañana, Victoria Mazzoni, hermana del gerente asesinado, dijo que cree que los criminales buscaban al dueño del lugar y que, al no encontrarlo, mataron a Federico. “Creo que el dueño denunció algo que no debió denunciar para los malos y lo fueron a buscar a él. Estaba escondido o hacía días que no aparecía y el que le sigue en jerarquía en ese VIP Class ha sido mi hermano y le han dado un aviso al dueño matando a mi hermano”, dijo la mujer conmovida.

“No tengo palabras para describir el dolor que se siente por esta pérdida”, expresó Victoria, quien agregó que su familia está compuesta por sus padres, tres hermanos varones (entre ellos Federico) y ella, todos oriundos de la provincia de Córdoba.



“No tenemos ningún familiar allá, están todos acá, mi hermano está solo allá, donde tiene una banda de amigos que son su familia. Trabajaba en un parador muy concurrido y conocido de la zona”, agregó.



La mujer, quien contó que hacía 15 días había viajado a visitar a su hermano a México, dijo que “no se venia venir” algo así, aunque explicó que Federico “fue siempre el que dio la cara en Mamita’s en cualquier asunto. Sabemos que es una ciudad que está cruzada por el narcotráfico permanentemente y en México todas esas cosas son moneda corriente”.



Según su hermana, Federico Mazzoni era un chef que desde hacía 20 años vivía en México, donde trabajó en hoteles y restaurantes.