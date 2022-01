Ricardo Arjona celebró el billón de vistas de su video "Fuiste Tú"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 26.01.2022

17:51

Con 25 shows sold out en Europa, Argentina y Chile, el guatemalteco llegará a los Estados Unidos en una gira de más de 30 conciertos.

Ricardo Arjona celebró el billón de vistas del videoclip de “FUISTE TÚ”, su canción junto a Gaby Moreno. El artista comentó en sus redes sociales cómo nació el tema. Según expresó, iba a ser originalmente cantado a dúo con Christina Aguilera quien había quedado fascinada con la canción, por tiempos no se pudo lograr la colaboración y finalmente fue Gaby Moreno quien sumó su maravillosa voz a este tema que ya se convirtió en un himno.

Con 25 shows sold out en Europa, Argentina y Chile, Arjona llegará a los Estados Unidos en una gira de más de 30 conciertos en las principales ciudades. Con plazas como New York, Miami y Puerto Rico que tuvieron que abrir segundas funciones ante el sold out de la primera función, hoy anunció que los boletos para su concierto de Orlando se encuentran también agotados y que agrega cuatro conciertos más a su gira por Estados Unidos que dará su puntapié inicial el próximo 24 de marzo. Las ciudades que se suman al exitoso tour son: San Antonio (7 de abril), Atlantic City(21 de mayo), Tampa (2 de junio) y Fort Myers (5 de junio).

Arjona lanzó en diciembre suálbum doble “BLANCO Y NEGRO”, manteniendo un estilo y actitud fieles a la música de verdad, grabada con músicos en vivo en los históricos estudios ABBEY ROAD de Londres. El 25 de febrero 2022 se publicará el broche de oro de esta obra de arte: el LIBRO “BLANCO Y NEGRO” (que incluirá, además, los CDs “Blanco” y “Negro”), y por primera vez un proyecto musical será trasladado físicamente a su público en el formato de un libro.

Además, el cantautor guatemalteco se encuentra nominado al GRAMMY americano por su proyecto “HECHO A LA ANTIGUA”, el streaming más visto en la historia de la música iberoamericana.

Los tickets para “BLANCO Y NEGRO TOUR”, la gira más esperada del 2022 ya están disponibles en USA, Europa, Argentina y Chile. En nuestro país se presentará en el Movistar Arena el 5, 6 y 7 de agosto, dichas funciones ya están agotadas, y se sumó una nueva fecha el 18 de agosto que ya está a la venta. Próximamente, más novedades sobre la gira de un artista que ha marcado un antes y un después en el mundo de la música iberoamericana.