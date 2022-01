https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Exclusivo El Litoral: el presidente de Cruz Azul dijo que Farías "no es opción"

Si bien Álvaro Dávila destacó que el delantero de Colón es un “gran jugador”, por el momento el conjunto mexicano no está interesado en su pase.

Por Dario Pignata SEGUIR Si bien en las últimas horas había trascendido el interés e incluso una oferta del Cruz Azul por Facundo Farías, en diálogo exclusivo con El Litoral su presidente, Álvaro Dávila, descartó esta opción. “Gran jugador Farías, pero no es opción en estos momentos”, dijo el máximo dirigente del club mexicano en un breve contacto con este medio. De esta forma, River es el principal interesado en fichar a la “joya” rojinegra. De hecho, Martín Sendoa, representante del jugador, está llegando a Santa Fe con una oferta cuyo destino y club se desconoce.

