Video: por la fuga en un oleoducto se produjo un derrame de petróleo en Tailandia

Una fuga en un oleoducto submarino produjo que decenas de miles de litros de petróleo se derramaran en el Golfo de Tailandia, informaron este jueves autoridades locales, en tanto la marina tailandesa junto a científicos fueron movilizados a la zona para contenerlo.

Se trata de una fuga en el oleoducto de Star Petroleum Refining Public Company Limited (SPRC) que comenzó el martes por la noche, a unos 20 kilómetros de la costa de la provincia de Rayong, en el este de Tailandia.

La empresa calcula que fueron entre 20 y 50 toneladas de petróleo los que se derramaron.

#Thailand An #oil slick containing about 43,000 gallons spilled from an underwater pipeline (owned by Star Petroleum Refining) near #Rayong province. The region's governor said oil could hit some of Thailand's most popular beaches by Friday as authorities attempt to contain it. pic.twitter.com/ZxorfiMHjR