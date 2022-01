Avanza una propuesta turística integradora en Matilde

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Autoridades comunales trabajan en una propuesta que permita incluir a todos los museos de Estación y Plaza Matilde. “La idea es que la gente de la localidad y la región pueda visitar, recorrer y conocer nuestra historia”, manifestó el presidente comunal Lucas Saldaño.

Si bien la secretaría de Turismo lanzó desde 2021 una nueva propuesta para los amantes del campo, la vida al airea libre y la historia de los inmigrantes “gringos”, que incluye a Matilde, autoridades del gobierno local trabaja en una propuesta integradora.

Desde la última semana la comuna local comenzó a diseñar una propuesta que permita incluir a todos los museos de Estación y Plaza Matilde.

“Esta semana estuvimos avanzando con una propuesta para el Día de la Mujer, valorizando a la mujeres de nuestra localidad desde un aspecto artístico. Por ello estamos trabajando en un proyecto para homenajear a la mujer en su día. Pero además en materia turística estamos planificando una propuesta que permita articular los muesos públicos con los privado y armar un circuito que empiece a tener participación de vecinos de Matilde y la región”, manifestó el presidente comunal Lucas Saldaño a El Litoral.

El Jefe Comunal sostuvo que el programa llevaría dos etapas. “Una de ellas es llevarlo al lugar que tienen, la identidad. Que la gente empiece a participar, que pueda recorrer los muesos ya que son parte de la identidad de matildense, que vuelva a aflorar el sentido de pertenencia que durante la pandemia se aplacó un poco. Además que se puedan generar emprendimientos y nuevos puestos de trabajo para nuestros vecinos”.

Saldaño precisó que el proyecto apunta a aglutinar un circuito conjunto entre el Museo de las Telecomunicaciones, Del Trigo al Plan (ambos en Estación Matilde), la Iglesia (Patrimonio histórico de la localidad) y al Museo de Santa Matilde (ambos en Plaza Matilde). “Se planteó además reflotar la Comisión de Cultura dentro de la comuna, para que se avance con las propuestas culturales que estamos analizando desde el Ejecutivo”.

Ruta de la Picada

Vale destacar que desde hace dos años (en momentos previos a la pandemia) la Secretaría de Turismo de la provincia lanzó diferentes propuestas que incluyen localidades de la región, entre ellas Esperanza, San Jerónimo de Sauce, Matilde y Progreso.

Uno de los programas que hacen referencia a nuestra región es “Sabor a historia”. Se trata de un recorrido imaginario por las comidas tradicionales de la provincia de Santa Fe, adaptadas desde sus recetas ancestrales y originales a los elementos culinarios de la región y contadas por sus grandes cocineros.

Dentro de esa propuesta se destacaba el Museo del Trigo al Pan. Inaugurado en 2007, se trata del primer museo interactivo del país, que desde 2012 la galería histórica “Del trigo al pan”, pasó a transformarse en uno de los principales museos de la región.

Vale destacar que el museo está ubicado en un antiguo edificio -donde funcionaba años atrás una cooperativa agropecuaria-, y que fuera cedido en comodato por el Molino Matilde, el museo busca además de mostrar todo el proceso industrial desde principios de siglo hasta la actualidad, ser un espacio de formación y capacitación para los visitantes.

El objetivo es que los visitantes aprendan la rica historia que tiene la molienda de trigo en la zona y además conozcan como pasa el grano de trigo a transformarse en harina. “Durante la visita a las distintas salas se les explica el proceso de la molienda de trigo mediante una pequeña “moledora” para que puedan ver como es el proceso”.

Agua Potable

Por otra parte el presidente comunal hizo referencia a la necesidad de avanzar en un proyecto que permita regularizar la situación de la red de agua potable.

“Tenemos un grave problema en los sectores norte y sur del pueblo, donde los tendido de la red de agua potable quedaron obsoletos. La ampliación de la red no se pensó de manera planificada y hoy vemos las consecuencias. No podemos habilitar nuevos tramos, ni tampoco nuevas conexiones hasta tanto no se solucione el tema de la presión de agua”.

Saldaño manifestó que se gestionó ante Enhosa un proyecto para poder acceder a un fondo no reintegrable para darle solución a los vecinos de ese sector y a las futuras conexiones.

“La comuna posee terrenos que no pueden venderse porque no se le puede brindar el servicio. Una vez que eso esté regularizado se destinará a la venta de tierras a familias de Matilde que no poseen lotes para que gestionen viviendas en lote propio. Además hay un convenio que caduca en octubre-noviembre de este año por cinco viviendas del plan Lote Propio. En la gestión anterior se donaron 10 lotes al gobierno provincial. Buscamos acelerar esa donación, para que el Estado santafesino comience con la construcción de nuevas viviendas”, apuntó.