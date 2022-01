https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 27.01.2022

Sus abogados investigan Estafaron a Karina Jelinek y le habrían robado 200 mil dólares

En las últimas horas se conoció que la modelo Karina Jelinek habría sido estafada y habría perdido una suma cercana a 200 mil dólares.

Es por ello, según se hizo público este miércoles, un equipo legal contratado por la damnificada ya trabaja para recuperar el dinero.

Además de los dólares, a la modelo le habrían quitado algunas joyas de su propiedad. Jelinek, tenía como objetivo ser madre a través de la técnica de subrogación de vientre y venía ahorrando para tal fin.

Cabe aclarar que la subrogación de vientre no está legislada en la Argentina; así las cosas quienes optan por esa vía para tener hijos, lo hacen en el exterior y afrontan un costo que oscila en los 100 mil dólares.

“Yo no soy mamá, pero me gustaría adoptar. Hay tantos niños que no tienen donde ir y que necesitan un hogar... Pero también me gustaría alquilar un vientre...", había reconocido en 2021 Jelinek en una entrevista televisiva.

Qué pasó

Al parecer, Jelinek confió sus ahorros a una persona cercana y este hombre no se lo devuelve. Se sospecha que el individuo, que aún no se difundió su identidad, habría realizado una inversión y no salió como esperaba.

La abogada de la modelo explicó que si la situación sigue sin resolverse a favor de Karina, ella iniciará una demanda judicial contra el hombre al que Jelinek le dio su dinero para que se lo guardara en la caja de seguridad de la que sólo él es titular.