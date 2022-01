La erupción de Tonga fue equivalente a 100 bombas de Hiroshima, según la NASA

La erupción volcánica en el Reino de Tonga, en el Pacífico Sur, alcanzó su punto máximo el 15 de enero con más fuerza explosiva que 100 bombas simultáneas de Hiroshima, informaron los científicos de la NASA.

The life cycle of a volcano off Tonga and the blast generated from its eruption could offer valuable clues about the formation of other planets, a NASA scientist said