"No quiero ser un femicidio más": detuvieron a un gendarme en Santa Fe por la "denuncia viral" de su ex

Jueves 27.01.2022

13:51

A través de la red social Facebook y con una denuncia en el Ministerio Público de la Acusación, una mujer relató el calvario que viene sufriendo este último año: golpes, persecución y acoso. El miércoles hubo un allanamiento con resultados negativos. Y en las primeras horas de este jueves, el uniformado se entregó.

Por Mauro Dalmazzo

Un gendarme fue detenido en las últimas horas tras viralizarse una denuncia en su contra por violencia de género radicada por su ex pareja. El hecho ocurrió en la ciudad de Venado Tuerto, al sur provincial.



La víctima, Danna C. realizó una publicación en la red social Facebook, contando el calvario que viene sufriendo hace más de un año y la falta de respuesta de los distintos estamentos del Estado, independientemente de las perimetrales que se dispusieron sobre el hombre en cuestión. Aseguró que a pesar de esas medidas, el gendarme la siguió acosando, persiguiendo y golpeando, amenazando al mismo tiempo a su entorno familiar y de amigos.



Tras una nueva denuncia oficial en el Ministerio Público de la Acusación, en la jornada del miércoles 26 de enero, se llevó adelante un allanamiento con el objetivo de dar con el acusado. El resultado fue negativo, aunque se secuestraron distintos elementos de interés para la causa. Posteriormente el hombre se entregó en sede de la Comisaría 2° de esa ciudad.



El pedido de ayuda de Danna



“Hago está publicación con la necesidad de que sea difundida por todos, hace 1 año me separé de mi ex pareja, Esteban G. aclarando que es GENDARME. Hace un año que vivo un calvario, no puedo ir a ningún lado tranquila por qué me sigue y me golpea, me insulta, me amenaza y a todas las personas de mi entorno, amigos, amigas y familia aprovechando su profesión. Vive acosándome en mi domicilio donde vivo sola con mi hija de 2 años, tengo denuncias (muchas de las veces que fui a la comisaría de la mujer, no me tomaron la denuncia por qué las policías son amigas de él) de varias veces que me golpeó, me siguió en la calle y hasta cuando entró a mi casa mientras dormía y me sacó del pelo de mi cama, poniéndome un cuchillo en el cuello. Tuve que escapar afuera de mi propia casa pidiendo ayuda a los vecinos y así se fue, eso es solo una de las veces que se metió dentro de mi casa. Sinceramente tengo miedo, no me siento segura, hice 5 denuncias, 3 perimetrales y me dicen que no se puede hacer otra cosa, y hasta lo denuncie en su propio trabajo, en el cual tomaron la decisión de mandarlo a trabajar a Rosario, pero hasta el día de hoy está acá. Lo único que pido es poder vivir en paz, VIVIR solo eso quiero, no sé qué puede pasar por eso hago público esto, no quiero ser un femicidio más. Aclaro que no lo hice público antes por qué me amenazaba con que familiares de él iban a ir a mi trabajo a hacer lío para que me echen sabiendo que es el sustento de mi hija. Ya no sé a quién acudir ni cuántas denuncias hacer para que hagan algo”.