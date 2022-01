https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Jueves 27.01.2022 - Última actualización - 15:03

14:50

Empalme Graneros

Un local rosarino amaneció con 10 balazos y el característico cartel: "Con la mafia no se jode"

El ex concejal Osvaldo Ortolani comentó que la situación de violencia e inseguridad en Empalme Graneros “es extremadamente angustiante”.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Un local ubicado en Larrea y Juan José Paso, en barrio Empalme Graneros, fue atacado de diez balazos en la noche de este miércoles. Los atacantes dejaron una nota amenazante que ya es conocida por su frase, que formó parte de la acusación contra Los Monos por balaceras: “Con la mafia no se jode”.

El negocio estaba cerrado y los impactos podían verse en los vidrios que dan a la calle y en parte de las paredes de la fachada.

El vecinalista y ex concejal Osvaldo Ortolani comentó en medios locales que la situación de violencia e inseguridad en Empalme Graneros “es extremadamente angustiante”. “La gente no se anima a hablar, le tiene miedo al micrófono, pero las cosas siguen pasando”, afirmó.

“En algún momento la gente salía de noche a tomar mate a la puerta de su casa. Hoy Rosario es un desierto después de las 19.30, salvo los lugares de mucha concentración”, enfatizó. Por otra parte, también en la zona noroeste hubo otro ataque a tiros. Fue en Schweitzer al 7900, donde el frente de una casa recibió tres disparos. A su vez, fue baleado un auto que estaba estacionado. En ningún hecho se registraron heridos.

