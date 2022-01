Investigan un objeto espacial que emite señales de radio cada 18 minutos

Mientras cartografiaban las ondas de radio en el universo, los astrónomos se encontraron con un objeto espacial que libera gigantescas ráfagas de energía, y que no se parece a nada que hayan visto antes.

El objeto espacial giratorio, avistado en marzo de 2018, emitió radiación tres veces por hora. En esos momentos, se convirtió en la fuente más brillante de ondas de radio visibles desde la Tierra, actuando como un faro celestial. Los astrónomos creen que podría ser un remanente de una estrella colapsada, ya sea una estrella de neutrones densa o una estrella enana blanca muerta, con un fuerte campo magnético, o podría ser algo completamente distinto.

Esta imagen muestra la Vía Láctea vista desde la Tierra, y el icono de la estrella marca la ubicación del objeto desconocido. El estudio sobre el descubrimiento fue publicado este miércoles en la revista académica Nature.

"Este objeto aparecía y desaparecía a lo largo de unas horas durante nuestras observaciones", dijo la autora principal del estudio, Natasha Hurley-Walker, astrofísica del nodo de la Universidad de Curtin del Centro Internacional de Investigación en Radioastronomía, en un comunicado. "Eso fue completamente inesperado. Es algo desconcertante para un astrónomo porque no se conoce nada en el cielo que haga eso. Y está muy cerca de nosotros, a unos 4.000 años luz. Está en nuestro patio trasero galáctico".

