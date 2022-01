Isabel II conoció a Lindsay Wallace, la millonaria novia de su nieto Peter Phillips

Peter Phillips, el hijo de la princesa Ana, ya presentó a su nueva pareja a su abuela, la reina Isabel II, luego de su divorcio con Autumn Phillips en junio de 2020.

Se trata de Lindsay Wallace, una mujer de 40 años, hija de un empresario petrolero y heredera de su fortuna que creció junto a Peter y su hermana, Zara Tindall, ya que los tres asistieron al exclusivo colegio de Gordonstoun.

Peter Philips, the Queen's eldest grandchild, "reportedly introduced his new partner Lindsay Wallace to Her Majesty following a shooting party which was held at Windsor….



'It is a clear sign that Lindsay has now been fimly welcomed into The Firm…"



