https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 27.01.2022 - Última actualización - 22:20

22:18

Los papeles de la firma se habían desplomado 24% la semana pasada.

Estados Unidos El multimillonario Bill Ackman aprovechó el desplome de Netflix y compró u$s1.100 millones en acciones Los papeles de la firma se habían desplomado 24% la semana pasada. Los papeles de la firma se habían desplomado 24% la semana pasada.

En el mundo financiero, la caída de las acciones puede generar desconfianza y miedo entre propios y ajenos. Sin embargo, también están quienes ven en los tiempos de crisis una oportunidad. Es el caso de Bill Ackman, el multimillonario que recientemente aprovechó el desplome de Netflix para desembolsar u$ s1.100 millones en compra de acciones.

La tecnológica dio a conocer recientemente un nuevo informe de gestión en el cual reportó haber sumado 8,3 millones de clientes de octubre a diciembre. La cifra no cumplió con las previsiones de Wall Street: los analistas del sector habían previsto que Netflix sumara 8,4 millones, según datos de Refinitiv IBES.

Pese a haber lanzado nueva programación que incluyó películas repletas de estrellas como "Red Notice" y "Don't Look Up" y una nueva temporada de "The Witcher", la compañía también ofreció una previsión más débil de lo esperado para principios de 2022, ya que sus rivales encendieron una disputa por los espectadores de televisión.

La mala combinación entre la débil suba de suscriptores y la reducción de las expectativas para 2022 generaron un desplome en las acciones de la empresa de streaming que cayeron 21,8% este viernes en Wall Street y acumularon un retroceso de más de 24% en la semana.

El derrumbe accionario fue observado atentamente por Bill Ackman, un histórico inversor y gestor de fondos a cargo de Pershing Square Capital Management, quien decidió avanzar en la compra de 3.1 millones de acciones de la tecnológica.

Para la adquisición de los papeles de Netflix, Ackman desembolsó un total de u$ s1.100 millones y se convirtió en uno de los 20 mayores accionistas del mayor servicio de streaming del mundo.

La novedad fue anunciada por el propio millonario a quienes integran su fondo de inversión: "La oportunidad de adquirir Netflix a una valoración atractiva surgió cuando los inversores reaccionaron negativamente al crecimiento de suscriptores del último trimestre y la orientación a corto plazo de la administración”.

Además, manifestó su admiración hacia Netflix “como consumidores y como inversores, pero nunca antes habíamos tenido una participación en la empresa”.

“Netflix es uno de los principales beneficiarios del crecimiento del streaming y la disminución de TV lineal impulsada por su experiencia de cliente superior, una gran y diversa cantidad de excelente y constantemente actualizado contenido, mejoras globales en el ancho de banda y la proliferación y continua mejora y comodidad de los dispositivos en los que se puede ver", manifestó el inversor.

Según explicó, uno de los motivos por los que decidió invertir en la empresa es precisamente la cantidad de suscriptores, lo que para Ackman brinda un "enorme potencial de crecimiento futuro".