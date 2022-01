https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 28.01.2022 - Última actualización - 9:45

8:44

Iniciativa de su ex novio

Modelo rusa fallecida en Santa Fe: repatriar el cuerpo costará cerca de $ 3 millones

Para alcanzar el objetivo colocaron urnas en comercios. Francisco Palma, ex pareja y a cargo de la campaña, agradeció las muestras de solidaridad y señaló que desde el accidente no hace otra cosa que estar pendiente de cumplir con este fin, que es reunir a “Tati” con su tierra.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Iniciativa de su ex novio Modelo rusa fallecida en Santa Fe: repatriar el cuerpo costará cerca de $ 3 millones Para alcanzar el objetivo colocaron urnas en comercios. Francisco Palma, ex pareja y a cargo de la campaña, agradeció las muestras de solidaridad y señaló que desde el accidente no hace otra cosa que estar pendiente de cumplir con este fin, que es reunir a “Tati” con su tierra. Para alcanzar el objetivo colocaron urnas en comercios. Francisco Palma, ex pareja y a cargo de la campaña, agradeció las muestras de solidaridad y señaló que desde el accidente no hace otra cosa que estar pendiente de cumplir con este fin, que es reunir a “Tati” con su tierra.

El Litoral en en