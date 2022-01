Riquelme dio positivo de coronavirus y quedó aislado

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Si bien suele estar en el predio de Ezeiza, no mantuvo contacto con los jugadores de Boca y eso evitó que se encendieran las alarmas dentro del plantel Battaglia.

El vicepresidente de Boca, Juan Román Riquelme, dio positivo en coronavirus en las últimas horas, por lo que se encuentra aislado en su domicilio, mientras que los hinchas celebraban el desembarco del mediocampista Guillermo Pol Fernández, desde el Cruz Azul de México.

Riquelme, según se informó en forma extraoficial, se encuentra con buenas condiciones de salud, ya que está asintomático y se testeó por un contacto estrecho. Si bien suele estar en el predio que el club tiene en Ezeiza, no mantuvo contacto con los jugadores y eso evitó que se encendieran las alarmas dentro del plantel, a dos semanas del inicio de la Copa de la Liga Profesional.

De todas formas, el entrenador Sebastián Battaglia sumó un nuevo caso de coronavirus (el duodécimo desde que se inició la pretemporada), ya que el delantero Nicolás Orsini dio positivo en antígenos y quedó a la espera del resultado del PCR.

La buena noticia para el "Xeneize" fue que Carlos Izquierdoz recibió el alta médica tras cursar la enfermedad y se sumó a los entrenamientos junto a sus compañeros de cara al amistoso de este sábado con Atlanta.

Este viernes, además, se dará el arribo de Guillermo Pol Fernández, el último refuerzo de Boca, quien recordó su salida del club anteriormente, con críticas. "Mi vuelta al club quiere decir que todas las cosas que se hablaron no fueron ciertas. La pandemia nos cambió a todos. Son momentos que uno no puede controlar. En esa situación, la familia y yo tomamos la decisión de volver a México. Tenía una deuda futbolística pendiente con ellos. Lo sentí así en ese momento, los dirigentes lo entendieron", explicó.

Por otra parte, dio detalles de su relación con Riquelme: "Lo conozco desde que soy muy chico. Él estaba en sus últimos años de carrera. La vida, el fútbol, nos volvió a unir. Él como dirigente y yo como jugador. He seguido aprendiendo de él. Es una persona súper inteligente, conoce muchísimo del tema".

"He estado en contacto con él. Tenía mucho trabajo en el club. No es que me fui de Boca y cortamos relación. Al contrario. Siempre hemos estado en contacto. Ha estado pendiente de mí. Hoy que Cruz Azul le abrió las puertas a una negociación, me pone contento que haya hecho todo lo posible para que vuelva al club. Estoy ilusionado con aportar. Me agarra en un buen momento", completó.

Con información de NA.