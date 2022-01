https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 28.01.2022 - Última actualización - 12:58

12:52

La presentadora develó la razón por la que terminó su noviazgo y compromiso con Alturria.

Espectáculos El fin del amor: Lizy Tagliani se separó de Leo Alturria La presentadora develó la razón por la que terminó su noviazgo y compromiso con Alturria.

Lizy Tagliani dejó sorprendidos a sus seguidores al anunciar su separación de Leo Alturria, con quien después de varios años de relación, optaron por ponerle punto y final a su amor.

La conductora usó su cuenta de Instagram para hacer el inesperado comunicado, el cual acompañó con una de las postales que se tomó con Leo durante su reciente viaje por Europa, donde estuvieron grabando junto a Marley "Por el Mundo" (Telefe): "Buen día, nunca uno sabe cuando es el momento de contarlo, son costos de esto de ser conocida, con @leoalturria hace dos meses casi que ya no somos novios, nos queremos muchos y seguimos juntos como amigos".

Asimismo, Lizy afirmó que no existe ningún tipo de rencor y mal sentimiento de parte de ambos en esta ruptura: "Es una persona que quiero mucho y fuimos muy felices en pareja, y seguiremos siendo felices como amigos, si Dios quiere. Fueron años de mucho amor, no tengo nada más para decir, solo que fue una hermosa historia de amor que continuará de otra forma, el amor mutó pero aún sigue siendo sólido".

Tagliani confesó que Alturria le pidió que no comunicara esta situación, pero esta decidió pasar por encima de esta petición, debido a que ambos hicieron parte de su relación su fanaticada: "Él no es muy partidario de que cuente, pero yo no me aguanto porque ustedes fueron parte y además para que me escriban solteros jajajajajaja".

Antes de dar a conocer su separación, ayer Lizy Tagliani compartió una foto que llamó muchísimo la atención, ya que en ella estaba acompañada por Leo Alturria, unos amigos y su expareja Lucas Tisera. Sus fanáticos aplaudieron la madurez y la buena onda que lideraba en esa cena con comentarios como: "Estás como Moria jajaja"; "¡naaaa, qué genia! ¡Ni Wanda se animó a tanto jajaja ídola mía!"; "qué lindo que te lleves bien y con Leito".

La palabra de Leo Alturria tras la separación

Alturria respondió con todo el cariño el anuncio de Lizy, con lo cual dejan más que demostrado que todo está más que bien entre ambos: "Jaja!! Sos terrible, te van a escribir no lo dudes. Yo también compartí con vos muchas cosas, conocí mucha gente, tus amistades y que ahora son los míos también, eso no va a cambiar en nada. Lo que vivimos y el tiempo que duró fue hermoso, nos amamos y nos disfrutamos sin miedos. Uno no le pone fin a las cosas de la vida porque sí, se van dando y muchas veces se termina bien, charlando y comprendiendo las cosas. Agradecido por todo por tu amor, tu confianza. Pero ahora te miraré con ojos de amigos. Te quiero".

En medio de la fase más estricta de la cuarentena, Lizy Tagliani reveló que Leo Alturria se había atrevido a proponerle matrimonio a través de una publicación de Instagram, en la cual se les podía ver a ambos en la alfombra roja de los Martín Fierro y él lazó esta pregunta: "¿Te imaginas en esa foto de blanco mi amor?".

En ese momento, la famosa no dudó en responderle a su amado con un posteo similar al suyo, pero con la diferencia de que ella daba respuesta a la pregunta que dejaba saber que quería verla vestida de novia: "Vayan al Instagram de @leoalturria. Estoy en shock, no les puedo ni contar. A pesar de que me da vergüenza, nunca pensé que viviría una historia tan linda de amor. SÍ QUIERO".

Leo y Lizy iniciaron su historia cuando él fue como participante a "El Precio Justo" (Telefe), lugar donde Tagliani quedó flechada y se animó a pedirle su número de teléfono a la producción del programa. Uno de los momentos más cruciales para la relación, fue cuando ambos se sentaron junto a Susana Giménez en su living, ya que tan solo dos días después ella decidió alejarse de Alturria, debido a que no pudo soportar el dolor y las dudas que generó esta entrevista en la audiencia, ya que muchos aseguraban que solo quería estar junto a ella por tener acceso a la fama. Por suerte, lograron dejar este episodio atrás y continuar con su relación hasta hace algunos meses, tal y como lo comunicó la conductora.