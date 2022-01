https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Viernes 28.01.2022 - Última actualización - 13:11

Confesiones Silvina Escudero sueña con ser madre

A los 38 años, Silvina Escudero se sinceró y confesó su profundo deseo de ser madre. La morocha contó que incluso congeló óvulos para, en caso de ser necesario, utilizarlos el día de mañana.

“Siempre fui maternal, protectora y muy de educar. No sólo a nuestros animales, sino también a mis sobrinos y a los hijos de mis amigas. Sueño con estar embarazada, me visualizo con una panza gigante. Pero aún no se dio”, confesó la vedette.

Foto: Instagram

Sin embargo, contó que quiere tener como última opción a sus óvulos congelados. Su idea es que se pueda llevar adelante de manera natural; “Por el momento no está en mis planes usarlos. Hoy, buscaría de manera natural”, dijo.

Foto: Instagram

Silvina Escudero está de novia con Federico, con quien tuvo algunas ideas y vueltas. Pero aseguró que si su pareja no quiere ser padre con ella no le quedará opción que buscar convertirse en madre en otro lado. “Sí, porque tengo mucho amor para dar y porque no necesito de alguien para solventar ese sueño”, afirmó.